Rio de Janeiro a devenit capitala sambei. A avut loc primul tur al competiției școlilor

Rio de Janeiro a devenit capitala sambei. Cel mai mare spectacol în aer liber din lume este în toi. Aseară a avut loc primul tur al competiției școlilor de samba din orașul brazilian. Șapte din cele 13 echipe au participat aseară, arătându-și măiestria pe sambadrom.

Fiecare școală de samba primește note la 10 categorii, de la frumusețea costumelor, la cât de bine țin ritmul toboșarii. Echipa care ocupă ultimul loc, nu are dreptul să participe la carnavalul din anul viitor. Criza economică cu care se confruntă Brazilia a lovit și în școlile de samba. Participanții spun că nu au avut bani de costume noi.



”Sunt foarte fericită că participăm și în acest an în ciuda crizei prin care trecem. Arătăm că oamenii care dansează samba au grijă ca acest stil de dans să nu moară. Am reciclat lucruri rămase de la fostele carnavaluri, am folosit materiale mai ieftine și am reușit să participăm la acest carnaval.”



Carele alegorice au fost mai spectaculoase ca niciodată, cu ornamente florale, capuri de dragon, motive folclorice și, desigur, multă culoare. Competiția o să continue diseară și o să se încheie marți. Atunci va fi anunțată școala de samba învingătoare în acest an.