Rihanna, umilită public pe Snapchat, într-o reclamă. Ce reacție a avut artista

Rihanna a acuzat reţeaua de socializare Snapchat că a ridiculizat în mod ''intenţionat'' victimele violenţei domestice, informează joi Press Association.

Reacţia a fost stârnită de o reclamă de pe platforma de socializare care îi pune pe utilizatori să aleagă între a „o pălmui pe Rihanna sau a-l pocni pe Chris Brown”.



Brown a fost condamnat la cinci ani sub control judiciar după ce a agresat-o pe Rihanna în 2009 pe când cei doi erau într-o relaţie.



Imaginile apărute ulterior în presă cu faţa artistei acoperită de vânătăi au făcut-o pe Rihanna să declare că atenţia acordată agresiunii căreia i-a fost victimă au făcut-o să se simtă ca şi cum ''ar fi fost pedepsită iarăşi şi iarăşi''.



''Din perspectiva mea şi a celor care au fost victimele violenţei domestice, nimeni nu vrea să-şi mai aducă aminte. Nimeni nu vrea să accepte. Să vorbesc despre asta o singură dată, cu atât mai mult de 200 de ori, este ca şi cum... Trebuie să fiu pedepsită? Nu mă face să mă simt confortabil,'' declarase artista în trecut pentru Vanity Fair, scrie Digi24.ro.



Rihanna a postat un lung mesaj pe pagina sa de Instagram adresat reţelei Snapchat în care spune: ''Încerc să îmi dau seama care a fost intenţia cu mizeria asta! Aş vrea să o pot pune pe seama ignoranţei, dar ştiu că nu sunteţi atât de proşti! Aţi cheltuit bani ca să faceţi o animaţie prin care, în mod intenţionat, ruşinaţi victimele violenţei domestice şi o transformaţi într-o glumă! Nu este vorba despre sentimentele mele, pentru că nu prea mai am multe... dar în numele tuturor femeilor, copiilor care au fost victimele violenţei domestice în trecut şi în special în numele celor care se află în continuare în această situaţie... ne-ai dezamăgit! Ruşine! Nu te obosi să-ţi ceri scuze!''



Un purtător de cuvânt din partea Snapchat a calificat reclama ca ''dezgustătoare'' şi a spus că ''nu ar fi trebuit să apară în reţeaua noastră. Ne pare rău că am aprobat-o în timpul perioadei de verificare. Investigăm felul în care s-a produs acest lucru ca să ne asigurăm că nu se va mai repeta''