Rihanna a devenit cea mai bogată cântăreaţă din lume

Rihanna, artistă, creatoare de produse de machiaj şi de colecţii de lenjerie intimă, totodată prima femeie de culoare care conduce o casă de modă specializată în industria luxului, a obţinut marţi şi titlul neoficial de cea mai bogată cântăreaţă din lume, cu o avere estimată la 600 de milioane de dolari, scrie agerpres.ro.

La vârsta de 31 de ani, Robyn Rihanna Fenty le-a depăşit din acest punct de vedere pe colegele ei de breaslă Madonna (570 de milioane de dolari), Celine Dion (450 de milioane de dolari) şi Beyonce (400 de milioane de dolari), al cărei soţ, Jay-Z, a devenit primul rapper miliardar.



Cea mai mare parte din averea cântăreţei Rihanna provine din turneele şi vânzările sale de discuri, au precizat jurnaliştii de la Forbes. Ea este şi coproprietară a brandului de lenjerie intimă Savage X Fenty.

După debutul ei fulminant pe scena muzicală internaţională în 2003, cântăreaţa originară din Barbados a transformat succesele de pe calea undelor într-un veritabil aur antreprenorial, lansându-şi propria marcă de produse de machiaj, Fenty Beauty - în colaborare cu grupul francez LVMH -, în septembrie 2017, pe internet şi în magazinele din lanţul Sephora.



Brandul Fenty Beauty, înfiinţat în urmă cu doar 15 luni, a generat deja o cifră de afaceri de 570 de milioane de dolari în 2018.



De asemenea, Rihanna a încheiat un parteneriat cu LVMH pentru a crea o marcă de lux cu sediul la Paris, care va produce articole vestimentare pret-a-porter, pantofi şi accesorii. Magazinul online al acesteia a fost inaugurat pe 29 mai.



"Vreau pur şi simplu să văd lucrurile din perspectiva mea. Sunt o femeie de culoare care adoră şi adoptă ideile şi energiile tinerilor şi care vrea să le transforme apoi în produse de lux pentru o casă de lux", a declarat artista, recent, pentru AFP.



Pe lângă această nouă incursiune în universul modei, cântăreaţa a lăsat să se înţeleagă că va lansa în acest an şi un nou album, un material discografic cu influenţe reggae.



"Nu m-am gândit niciodată că voi câştiga atât de mulţi bani, deci o simplă cifră nu mă va face să mă opresc din activitate", declara Rihanna în luna mai pentru T Magazine, suplimentul de fashion al cotidianului The New York Times. "Banii vin odată cu alte lucruri, dar eu lucrez la ceea ce îmi place, la ceea ce mă pasionează", a adăugat artista pop-R&B.