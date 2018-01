Ricky Martin şi Jwan Yosef s-au căsătorit. Când vor face nunta

Cântăreţul Ricky Martin a anunţat că s-a căsătorit cu Jwan Yosef, cel care îi este partener de viaţă de doi ani, cei doi urmând să facă şi nunta, în câteva luni, transmite AFP.

"Sunt căsătorit", a declarat cântăreţul originar din Puerto Rico pentru televiziunea de divertisment E!, fără a specifica o dată exactă a nunţii.

"Vom face o mare petrecere în câteva luni", a mai spus acesta.

Cântăreţul în vârstă de 46 de ani are o relaţie cu Yosef, un artist suedez de origine siriană în vârstă de 33 de ani, din 2016.

Cei doi au anunţat că s-au logodit în noiembrie 2017 şi locuiesc în Los Angeles de câteva luni.

"Am schimbat jurăminte, am jurat de toate şi am semnat toate actele pe care trebuie să le semnăm, certificat prenupţial şi toate celelalte", a mai declarat Martin pentru televiziunea E!.

Ricky Martin este tată de gemeni în vârstă de 10 ani, pe care i-a crescut singur. Însă, în urmă cu un an, cântăreţul mărturisea că logodnicul său se înţelege de minune cu copiii lui, scrie mediafax.ro.

Ricky Martin, recompensat cu două premii Grammy, este cunoscut pentru hituri precum "Livin' la Vida Loca", "She Bangs" şi "Nobody Wants to Be Lonely" şi a vândut peste 60 de milioane de albume pe plan internaţional.

El a anunţat că este homosexual în 2010, în emisiunea celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey, iar, de atunci, a devenit un veritabil model al comunităţii gay, în special în lumea latino-americană.