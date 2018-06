Ricky Martin, declarație controversată despre gemenii săi: Copiii mei sunt prea mici în acest moment, dar sper să fie gay

Ricky Martin a declarat de curând că şi-ar dori ca gemenii lui, Matteo și Valentino, să fie homosexuali. Despre interpretul pieselor de succes "Livin ‘la Vida Loca" și "She Bangs" nu s-a mai scris nimic picant în ultimii ani. Se știe însă că are o relație discretă cu pictorul siriano-suedezJwan Yosef, este jurat The Voice Australia și este un tată model. Dar când presa scrie ceva despre el, se pare c-o face dintr-un motiv bine întemeiat.

Cum s-a întâmplat de curând, când solistul de 46 de ani a fost invitat într-o emisiune tv. Nimic neobișnuit, cred unii! Apare Ricky Martin la Popcorn with Peter Travers și vorbește despre gemenii lui de 10 ani, născuți dintr-o mamă surogat.

Dar când acesta mărturisește despre ei că-și dorește să aibă aceeași orientare sexuală ca el, lucrurile devin puțin interesante. Ei bine, Ricky Martin a frânt inimile multor admiratoare când a recunoscut public, în 2010, că este homosexual.

După cum vă amintiți, Martin a salutat pe fiii doi, Matteo și Valentino, în lume, în 2008, prin intermediul unui surogat, și a ieșit public în 2010 în calitate de gay.

"Sunt mândru să spun că sunt un homosexual norocos", mărturisea acesta, adăugând că "Să continuu să trăiesc aşa cum am făcut-o până azi ar întina strălucirea care marchează naşterea acestor copii. Destul. Trebuie ca acest lucru să se schimbe (…) Astăzi este ziua mea, ora mea, momentul meu".

"Anii de tăcere şi meditare m-au făcut mai puternic şi mi-au amintit că toleranţa trebuie să vină din interior", a adăugat Ricky Martin în scrisoarea sa. Chipeşul cântăreţ preciza că a păstrat tăcerea în legătură cu acest subiect din cauza faptului că prietenii lui i-au spus că o astfel de mărturisire i-ar putea ruina cariera. Dar și-a recunoscut orientarea sexuală de dragul copiilor, scrie tabu.ro.

În același timp, el a spus că speră ca băieții lui să fie gay.

"Copiii mei sunt prea mici în acest moment, dar sper să fie gay", a mărturisit solistul de origine latină. Această declarație a fost taxată imediat de fanii lui Ricky Martin, care s-au declarat "revoltați".