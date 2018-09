Richard Gere şi Alejandra Silva au anunțat că aşteaptă primul lor copil

scrie agerpres.ro. "Sunt foarte fericită că am primit binecuvântarea sfinţiei sale Dalai Lama", a scris soţia lui Richard Gere pe contul ei de Instagram, alături de o poză din Rotterdam.Cuplul petrece câteva zile în Olanda, unde s-a întâlnit cu marele maestru al budismului. Dalai Lama este o persoană foarte importantă pentru ei, având în vedere că s-au căsătorit în luna mai în această religie. Gere şi Silva s-au căsătorit în luna mai, în Spania.După trei luni, apare această fotografie care confirmă venirea pe lume a unui nou membru al familiei Gere.Cu câteva zile înainte, ei s-au bucurat de câteva momente de relaxare în Italia, la Toscana, de unde doamna Gere a postat prima fotografie care dezvăluie că aşteaptă un copil.Richard Gere, care a împlinit 69 de ani la 31 august, mai are un fiu în vârstă de 18 ani, Homer, cu fosta sa soţie, actriţa americană Carey Lowell, de care a divorţat în 2016, după o căsnicie de 14 ani.La rândul ei Alejandra, care l-a cunoscut pe Gere în timp ce era în proces de divorţ de primul soţ, Govind Friedland, mai are un copil în vârstă de cinci ani.