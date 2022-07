REZULTATELE perchezițiilor desfășurate la sediile Partidului ”Șor”

Procurorii anticorupție de comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate au efectuat 97 de percheziții în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului ”Șor”. Informația a fost confirmată de către procurorul responsabil de comunicare cu presa din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Cherpec.

48 de grupuri comune de urmărire penale au descins la sediile Partidului ”Șor” din 24 de raioane și din municipiul Bălți și la mai multe adrese din Capitală. Reprezentanții formațiunii susțin că acțiunile oamenilor legii sunt ilegale și au scopul de a stopa protestele organizate de Partidul ”Șor”.

”Procuratura Generală susține că perchezițiile în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului Politic ”Șor” au loc la circa 100 de adrese din toată țara. Verificările au început de la primele ore ale dimineții. În aceste momente ne aflăm la intersecția străzilor Mihail Kogălniceanu cu Mihai Eminescu din Chișinău, la unul dintre sediile formațiunii. Aici ușa este încuiată și nu am observat niciun agent de pază. Reprezentații Procuraturii Generale au refuzat să ne spună dacă ofițerii CNA și procurorii se află în interior.”



Într-un final, am reușit să discutăm cu paznicul, care însă ne-a spus că la sediul formațiunii nu au avut loc percheziții.



”- Aici nu are loc nimic?

- Nu, absolut nimic.

- Dar când au fost procurorii?

- Au fost, dar nu știu, nu eram la schimb.

- Dar astăzi nu este nimeni?

- Nu-i nimeni.Totul este pustiu.”



Rezultatul perchezițiilor

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat de la președinții și secretarii organizațiilor Partidului ”Șor” documente, corespondență, înscrisuri de ciornă și alți purtători materiali de informații, în care ar fi reflectate date cu privire la persoane fizice sau juridice care ar fi beneficiat de plăți ilicite pentru prestarea de servicii sau activități în interesul partidului din fonduri ilegale.

Potrivit CNA, au mai fost descoperite telefoane mobile, hard-disc-uri portabile și laptopuri care ar conține date ce ar proba finanțarea ilegală a formațiunii politice.Într-un comunicat de presă, reprezentanții Partidului ”Șor” susțin că perchezițiile de luni dimineață sunt la comanda Maei Sandu și PAS.

Potrivit lor, descinderile au avut loc la oficiile teritoriale, dar și la domiciliile mai multor activiști ai formațiunii.

Aceștia consideră acțiunile ca fiind profund abuzive și ilegale, iar adevăratul motiv pentru care puterea recurge la asemenea măsuri extreme este teama cronică de proteste, care, de altfel, sunt pe deplin justificate. Partidul ”ȘOR” condamnă ferm toate aceste acțiuni abuzive și cer tuturor factorilor responsabili să înceteze imediat hărțuirea opoziției.



Sorina Ştefîrţă, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Maia Sandu, ne-a spus că nu va comenta acuzaţiile formațiunii. Reprezentantul PAS pe comunicare, Aurica Jardan, nu ne-a răspun la telefon. Totuși, după protestul de vineri, Jardan a declarat că "Moldova este acum în timpuri de grea încercare, o ţară vulnerabilă, inclusiv, din cauza politicienilor din Partidul "ŞOR", care au sărăcit populaţia ani la rând".



Totodată, Partidul ”Șor” susține că în cadrul protestului de duminică de la Procuratura Generală, angajații MAI au acționat brutal cu activiștii formațiunii. Ba mai mult, oamenii legii ar fi confiscat 150 de corturi ce urma să fie instalate în fața sediului procuraturii.



Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a respins acuzațiile și a declarat că oamenii legii au acționat în strictă conformitate cu legea. Cât ține despre confiscarea a 150 de corturi, Cernăuțeanu a precizat că poliția a ridicat anumite bunuri, iar cât ține de cifra corturilor, acesta a spus că nu corespunde adevărului. Totodată, mai multe persoane au fost duse la inspectorat pentru a fi identificate, însă nu a precizat motivul.



Precizăm că Marina Tauber a fost plasată sâmbătă în arest preventiv pentru 30 de zile în Penitenciarul numărul 13. Ea a fost reținută pentru 72 de ore în 21 iulie.

Asta după ce a rămas fără imunitate parlamentară, la solicitarea procurorului general interimar. Marina Tauber este cercetată pe două capete de acuzare: acceptarea cu bună știință a finanțării Partidului „Șor” din partea unui grup criminal organizat și pentru falsificarea raportului privind gestiunea financiară a partidului pentru semestrul I al anului 2022, pentru a ascunde volumul mijloacelor financiare acumulate și volumul mijloacelor utilizate.

Tot joi, au avut loc şi percheziții la sediul Partidului ”ȘOR” din Chişinău, dar şi la alte adrese care au legătură cu reprezentanţii formaţiunii. Liderul Partidului "ŞOR", Ilan Şor, dar şi Marina Tauber s-au declarat nevinovaţi.