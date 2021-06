Rezultatele maratonului de vaccinare la Palatul Republicii: peste 4000 de persoane s-au imunizat

Cozi de peste un kilometru cu peste 1500 de oameni la maratonul de vaccinare de la Palatul Republicii. Cu o oră înainte de deschidere, rândul pornea de la Palatul Republicii, pe strada Bucureşti până la intersecţia cu Bănulescu Bodoni şi în continuare spre strada 31 august. Deşi erau puse la dispoziţie 4 tipuri de vaccin, Sputnik VE, AstraZeneca, Sinovac şi Sinopharm, majoritatea oamenilor au optat pentru Sputnik.



"Am venit de la ora şase dimineaţa. Uitaţi-vă cum e acum. Analizând câtă lume a venit, foarte repede am trecut."



"Am aşteptat atât de mult acest ser. E aşa o fericire. Mereu sunam la policlinică şi întrebam. Ne propuneau AstraZeneca, Sinopharm, dar noi am aşteptat Sputnik V."



"Foarte repede şi foarte bine. Eu am aşteptat tare mult Sputnik V. Şi din ai noştri care s-au vaccinat cu acest ser se simt foarte bine."



31 de puncte de vaccinare au fost deschise în total la Palatul Republicii.



"Daţi mâna dreaptă sau stângă."



"Am stat la coadă tocmai de la strada Bănulescu Bodoni. Acolo ne-am ocupat rând, dar asta e strada Maria Cebotari. Erau mulţi. În jur de 1500 sau chiar 2000 erau deja în rând."



"Trei ore am stat în rând. Toţi stau în rând pentru serul Sputnik V."



Până la prânz deja se epuizaseră toate cele 3000 de doze: În urma unei solicitări a primăriei Chişinău, Mitropoliei Moldovei a suplimentat stocul cu 1000 de doze.



"Am auzit despre un număr sporit de solicitanţi. Am raportat acest lucru Înalt Prea-Sfinţitului Vladimir care nu a ezitat de a binecuvânta. Ne bucurăm foarte mult că am fost utili și am fost solicitați în acest lucru", a declarat secretarul general al Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaş.



Autorităţile susţin că în prezent, 14 procente din populaţia ţării a fost vaccinată, iar în Chişinău, rata este de 24 la sută.



"Oricum cifrele sunt încă modeste, ne trebuie o acoperire mai înaltă pentru a avea securitate în comunitate. Este foarte important că persoanele vârstnice vin la vaccinat, pentru că persoanele vârstnice sunt în cel mai înalt grup de risc. Avem încă cantități suficiente de AstaZeneca, Sinopharm, Sinovac. Avem astăzi Sputnik. Toate aceste vaccine sunt eficiente față de toate tulpinele, inclusiv de tulpina indiană", a spus şeful interimar al Direcţiei Sănătate din Chişinău, Boris Gîlca.



"În continuare îndemnăm pe toți să se vaccineze acum. Să nu pună accent pe un anumit tip de vaccin. Toate vaccinurile disponibile în Republica Moldova sunt eficiente și sigure. Astfel, doar împreună putem opri pandemia", a declarat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Denis Cernelea.



Cu ocazia zilei naţionale a iei, majoritatea medicilor prezenţi la maraton au purtat ii.



Este al treilea maraton de vaccinare organizat la Palatul Republicii. Programul a început la ora 7 dimineaţa şi se încheie la ora 22 seara, însă va fi prelungit dacă vor mai fi persoane la coadă. Probabilitatea e destul de mică însă, după epuizarea dozelor de Sputnik VE, majoritatea celor care erau la coadă au plecat. Autorităţile municipale au anunţat că s-au vaccinat deja peste 4000 de persoane.