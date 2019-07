Rezultatele de laborator au confirmat că minorul de 11 ani din Capitală a decedat de rabie

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică anunţă că rezultatele de laborator au confirmat diagnosticul de rabie în cazul copilului, în vârstă de 11 ani, din municipiul Chişinău, care s-a soldat cu decesul acestuia.

Pentru confirmarea cazului de rabie, materialul biologic de țesuturi a fost transportat la Centrul de referință pentru rabie la Institutul Pasteur, Franța (WHO Collaborating Center, for Research and Reference for Rabies). Laboratorul de referinţă a efectuat analiza biopsiilor cerebrale și ale pielii colectate la pacient în faza post-mortem prin testul direct cu anticorpi fluorescenţi.

Probele de biopsie au fost considerate pozitive pentru rabie și prin testele complementare: tehnica de izolare a virusului rabic pe culturi celulare și, în paralel, cu teste moleculare RT-PCR și RT-qPCR pentru genotipare.

Publika.md aminteşte că un băiat de 11 ani, dintr-o suburbie a Chişinăului, a fost muşcat de câine, iar ulterior internat în stare gravă la Spitalul municipal de Boli Contagioase pentru Copii din Capitală, unde a decedat.