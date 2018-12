Rezultatele Centrului Naţional Anticorupţie pentru anul 2018: Sume uriaşe de bani, CONFISCATE şi zeci de persoane, PLASATE ÎN AREST (VIDEO)

CNA a intervenit pe zonele în care cetăţeanul interacţionează cu funcţionarul public şi a destructurat mai multe scheme



Rezultatele activităţii Centrului Naţional Anticorupţie în perioada a 11 luni ale anului 2018 au fost prezentate, astăzi, de directorul CNA Bogdan Zumbreanu în cadrul unei conferinţe de presă. Potrivit şefului CNA, instituţia a avut trei mari priorităţi pentru anul curent: prevenirea şi combaterea corupţiei în educaţie, sănătate şi în gestionarea fondurilor externe, dar şi domeniile sociale, unde cetăţeanul interacţionează cu funcţionarul public.

"De regulă noi marcăm această zi printr-o conferinţă internaţională unde sunt invitaţi mai mulţi experţi, care prezintă mai multe rapoarte. Am decis în acest an să marcăm această zi într-un mod diferit, printr-un eveniment: Ziua uşilor deschise în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.

Este important pentru noi ca întreaga societate să cunoască că această instituţie este una deschisă pentru colaborare. Nu suntem o instituţie care am ascunde ceva, excepţie sunt actele şi documentele secrete şi investigaţiile pe care le desfăşurăm.

Cu această ocazie, având în vedere că se apropie ziua în care împlinesc un an de mandat, am decis să vă facem o prezentare a unui bilanţ a activităţii CNA pe anul 2018.

Vreau să prezint realizările noastre, reieşind din ceea ce am planificat pentru acest an. Ceea ce am promis în Parlament atunci când am primit votul majorităţii deputaţilor", a declarat Bogdan Zumbreanu, directorul CNA.

Bilanţul activităţii:

Componenta de combatere - am intervenit în acele domenii care sunt cele mai afectate de corupţie. Ne-am propus să intervenim în zonele unde este cel mai afectat cetăţeanul în raport cu autorităţile publice. Astfel, încât cetăţeanul de rând să simtă că statul îşi uneşte eforturile prin intermediul CNA pentru a îmbunătăţi servicile prestate.

Operaţiunea de documentare şi realizare în flagrant - scheme care s-au înrădăcinat în interiorul Minicipiului Chişinău. Schema unde am documentat acţiunile persoanelor care s-au lipit de această instituţie, cu scopuri evident ilegale. S-au lipit de această instituţie prin legalizarea construcţiilor ilegale. Astfel, această realizare s-a soldat cu reţinerea mau multor persoane, o parte din ele recunoscându-şi vina. O parte din dosare au fost trimise deja în judecată.

Sistemul de eliberare a permiselor de conducere - au fost reţinute mai multe persoane din cadrul ASP. În cadrul investigaţiilor efectuate de angajaţii Centru a fost fraudat cazul de documentare a obţinerii de circa 600 de permise de conducere. Astfel spus, datorită intervenţiei noastre o parte din dosare au fost expediate în judecată, iar altele urmează a fi expediate. Sperăm mult că conducere ASP vor face tot posibilul ca astfel de infracţiuni să nu se mai producă.

Eradicarea corupţiei din sistemul educaţiei şi sănătate - voi relata mai multe cazuri unde am intervenit.

- Operaţiunea de reţinere a mai multor farmacişti care în comun cu medicii de familie prescriau anumite medicamente, fiind interesaţi personal în vânzarea acestora, chiar dacă pacienţii nu aveau nevoie de aceste medicamente. Astfel, cei care şi-au pătat aceste halate albe, nu îşi mai au locul în sistemul medical. Avem o conlucrare foarte bună cu autorităţile din Ministerul de Resort, de fiecare dată am beneficiat de ajutorul lor.

- Dosarele vizând câteva secţii de imagistică, deci au fost mai multe semnale, sesizări din partea cetăţenilor, unde ni se relata despre modul diferenţiat de tratare a pacienţilor. Au fost extrase sume enorme de bani, iar cei implicaţi au fost pedepsiţi.

Corupţia în sistemul de învăţământ - Este un lucru unanim recunoscut că într-o societate sănătoasă nu doar fizic, dar şi mental este acea societate care este bine educată. O societate care pune accent pe studii de calitate. Fenomenul corupţiei în învăţământ are o valoare exorbitantă. Făcând o retrospectivă la intervenţile nostre.

Operaţiunea din cadrul corpului didactic al ASEM - a fost efectuat un volum enorm de lucru. În cadrul acestui dosar au fost investigaţi şi traşi la răspundere penală peste 60 de profesori. Evident nu ne-am propus să pătăm imaginea acestei instituţii, dar am vrut să transmitem un mesaj foarte clar către întreg mediul academic, către profesori că CNA este cu ochii pe sistemul de învăţâmânt.

- Am intervenit şi în colegiile unde profesorii luau mită pentru examenele de promovare, în alte cazuri pentru diplomele de licenţă.

- Reţinerea decanului Facultăţii de Drept a USM. Am vrut să atragem atenţia autorităţilor, dar şi universităţilor că diplomele nu se poate de vândut. Nici cele de doctorat, că titlul de doctor în ştiinţă este ceva nobil.

Documentarea acţiunilor ilegale a unor magistraţi - Mesajul nostru este că deja nu mai există persoane intangibile.

BILANŢUL ÎN CIFRE:



În perioada de raport, ofiţerii de investigaţii au depistat 719 infracţiuni dintre care: infracţiuni de corupţie şi conexe corupţiei – 591 şi 128 de alte categorii.



Acte de corupţie, depistate în instituţii:



Autorităţile Publice Locale, primăriile – 80



Instituţiile Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale – 60



Întreprinderi comerciale – 55

Organele Afacerilor Interne – 48



Întreprinderi de Stat – 22



Birouri de avocatură – 22



Agenţia Servicii Publice – 16



Instituţiile Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării – 21



Serviciul Vamal – 8



ANSA – 6



Oficii de executori judecătoreşti – 6



Organizaţii ale Ministerul Economiei şi Infrastructurii – 4



Organele Justiţiei – 8



Organele Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului–3



Birouri de notariat – 2



Ministerul Apărării – 1



Ministerul Finanţelor – 1



Procuratura – 2



Inspectoratul Ecologic – 1;



Altele – 148



Subiecţi ai actelor de corupţie, depistate 2018:



în sectorul public:



42 primari, vice-primari



40 persoane din domeniul ocrotirii sănătăţii



11 directori, adjuncţi de întreprinderi de stat



10 şefi de instituţii autonome din cadrul autorităţilor



14 şefi, adjuncţi de departamente din cadrul autorităţilor



5 inspectori fiscali



71 persoane din domeniul educaţiei;



3 directori/adjuncţi de agenţii naţionale (autorităţi)



1 preşedinte de raion



2 şefi de direcţii din cadrul Primăriei mun. Chişinău



1 secretar al Consiliului



1 consilier municipal



2 arhitecţi



26 inspectori de poliţie



1 ofiţer de urmărire penală



2 procurori



6 judecători



1 angajat al penitenciarelor



3 inspectori vamali



În sectorul privat şi liber profesionist:



168 de persoane fizice



48 de directori de întreprinderi şi organizaţii din sectorul privat



21 de avocaţi



8 executori judecătoreşti



2 notari



După criteriul de gravitate:



541 infracţiuni deosebit de grave şi grave



136 infracţiuni mai puţin grave



42 infracţiuni uşoare



Localităţile republicii cele mai afectate de corupţie



mun. Chişinău – 471



mun. Bălţi – 55



UTA Găgăuzia – 36



mun. Cahul – 18 infracţiuni



or. Criuleni – 12 infracţiuni



Soroca - 11



În perioada de raport, la Linia Naţională Anticorupţie au fost recepţionate 2741 de apeluri, dintre care 208 sunt de competenţa Centrului.

În cancelaria Centrului au fost înregistrate 50 003 de materiale



Ofiţerii de urmărire penală au reţinut spre cercetare 1039 de cauze penale



Au fost finalizate 569 de cauze penale, din ele – 276 deferite justiţiei.



În cadrul urmăririi penale, au fost reţinute 167 de persoane.



Pe dosarele pornite s-a constatat un prejudiciu în sumă de 64.548.431 lei.



Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a primit în procedură 115 delegaţii, în privinţa a 473 de subiecţi. Ca urmare a investigaţiilor financiare paralele efectuate, a fost aplicat sechestru pe 1.348 de bunuri materiale şi 103.477de valori mobiliare în valoare totală de 169.959.509 lei.



În domeniul prevenirii corupţiei:



În perioada de referinţă, Centrul a examinat 1234 de proiecte de acte normative



Au fost organizate 485 de instruiri anticorupţie, la care au participat 18.743 de persoane.



Au fost eliberate 5353 de certificate de cazier de integritate.