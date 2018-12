Rezultatele Centrului Naţional Anticorupţie pentru anul 2018: Sume uriaşe de bani, CONFISCATE şi zeci de persoane, PLASATE ÎN AREST (VIDEO)

Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Combaterii Corpuţiei. În acest context, Bogdan Zumbreanu, directorul CNA a prezentat bilanţul Centrului pentru anul 2018.

"De regulă noi marcăm această zi printr-o conferinţă internaţională unde sunt invitaţi mai mulţi experţi, care prezintă mai multe rapoarte. Am decis în acest an să marcăm această zi într-un mod diferit, printr-un eveniment: Ziua uşilor deschise în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.

Este important pentru noi ca întreaga societate să cunoască că această instituţie este una deschisă pentru colaborare. Nu suntem o instituţie care am ascunde ceva, excepţie sunt actele şi documentele secrete şi investigaţiile pe care le desfăşurăm.

Cu această ocazie, având în vedere că se apropie ziua în care împlinesc un an de mandat, am decis să vă facem o prezentare a unui bilanţ a activităţii CNA pe anul 2018.

Vreau să prezint realizările noastre, reieşind din ceea ce am planificat pentru acest an. Ceea ce am promis în Parlament atunci când am primit votul majorităţii deputaţilor", a declarat Bogdan Zumbreanu, directorul CNA.

Bilanţul activităţii:

Componenta de combatere - am intervenit în acele domenii care sunt cele mai afectate de corupţie. Ne-am propus să intervenim în zonele unde este cel mai afectat cetăţeanul în raport cu autorităţile publice. Astfel, încât cetăţeanul de rând să simtă că statul îşi uneşte eforturile prin intermediul CNA pentru a îmbunătăţi servicile prestate.

Operaţiunea de documentare şi realizare în flagrant - scheme care s-au înrădăcinat în interiorul Minicipiului Chişinău. Schema unde am documentat acţiunile persoanelor care s-au lipit de această instituţie, cu scopuri evident ilegale. S-au lipit de această instituţie prin legalizarea construcţiilor ilegale. Astfel, această realizare s-a soldat cu reţinerea mau multor persoane, o parte din ele recunoscându-şi vina. O parte din dosare au fost trimise deja în judecată.

Sistemul de eliberare a permiselor de conducere - au fost reţinute mai multe persoane din cadrul ASP. În cadrul investigaţiilor efectuate de angajaţii Centru a fost fraudat cazul de documentare a obţinerii de circa 600 de permise de conducere. Astfel spus, datorită intervenţiei noastre o parte din dosare au fost expediate în judecată, iar altele urmează a fi expediate. Sperăm mult că conducere ASP vor face tot posibilul ca astfel de infracţiuni să nu se mai producă.

Eradicarea corupţiei din sistemul educaţiei şi sănătate - voi relata mai multe cazuri unde am intervenit.

- Operaţiunea de reţinere a mai multor farmacişti care în comun cu medicii de familie prescriau anumite medicamente, fiind interesaţi personal în vânzarea acestora, chiar dacă pacienţii nu aveau nevoie de aceste medicamente. Astfel, cei care şi-au pătat aceste halate albe, nu îşi mai au locul în sistemul medical. Avem o conlucrare foarte bună cu autorităţile din Ministerul de Resort, de fiecare dată am beneficiat de ajutorul lor.

- Dosarele vizând câteva secţii de imagistică, deci au fost mai multe semnale, sesizări din partea cetăţenilor, unde ni se relata despre modul diferenţiat de tratare a pacienţilor. Au fost extrase sume enorme de bani, iar cei implicaţi au fost pedepsiţi.

Corupţia în sistemul de învăţământ - Este un lucru unanim recunoscut că într-o societate sănătoasă nu doar fizic, dar şi mental este acea societate care este bine educată. O societate care pune accent pe studii de calitate. Fenomenul corupţiei în învăţământ are o valoare exorbitantă. Făcând o retrospectivă la intervenţile nostre.

Operaţiunea din cadrul corpului didactic al ASEM - a fost efectuat un volum enorm de lucru. În cadrul acestui dosar au fost investigaţi şi traşi la răspundere penală peste 60 de profesori. Evident nu ne-am propus să pătăm imaginea acestei instituţii, dar am vrut să transmitem un mesaj foarte clar către întreg mediul academic, către profesori că CNA este cu ochii pe sistemul de învăţâmânt.

- Am intervenit şi în colegiile unde profesorii luau mită pentru examenele de promovare, în alte cazuri pentru diplomele de licenţă.

- Reţinerea decanului Facultăţii de Drept a USM. Am vrut să atragem atenţia autorităţilor, dar şi universităţilor că diplomele nu se poate de vândut. Nici cele de doctorat, că titlul de doctor în ştiinţă este ceva nobil.