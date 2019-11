Rezultate provizorii, alegeri prezidenţiale în România. Klaus Iohannis a câștigat al doilea mandat

Actualul lider de la București, Klaus Iohannis, și-a prelungit cu încă un mandat șederea la Palatul Cotroceni în urma unei victorii zdrobitoare împotriva fostului premier Viorica Dăncilă. După numărarea tuturor proceselor verbale din țară, candidatul PNL a acumulat puțin peste 63% din voturi. La sediul partidul care l-a susținut pe Iohannis în perioada campaniei electorale a fost mare bucurie noaptea trecută.



Președintele României, alături de premierul Ludovic Orban și alți lideri de partid, a așteptat cu sufletul la gură rezultatele exit-pollurilor alături de o mulțime de susținători de-ai săi. Anunțarea rezultatelor a stârnit urale în rândul mulțimii, care a scandat numele șefului statului român minute în șir. Cunoscut pentru reținerea sa, Iohannis s-a mulțumit doar să zâmbească și să-i salute.



"România a câștigat! România modernă, europeană, România normală a câștigat astăzi! Românii au fost eroii astăzi", a menţionat Klaus Iohannis.



Iohannis a ținut să le mulțumească tuturor românilor care au ieșit la vot și le-a promis că va fi președintele tuturor, nu doar al celor care l-au votat. Acum, după ce și-a asigurat șederea pentru încă cinci ani la Cotroceni și are un guvern în frunte cu bunul lui prieten și coleg Ludovic Orban, Iohannis are toate pârghiile puterii în mâinile sale, lucru pe care a ținut să-l menționeze, cumva voalat, în discursul său.



"Mă voi implica să creez o nouă majoritate, compusă din partide democratice, care va duce România spre modernizare, europenizare, spre România normală", a precizat președintele României.



De cealaltă parte, la sediul PSD, Viorica Dăncilă a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare. Acum un an, partidul ei era cel mai puternic din țară, ea se afla în funcţia de premier, iar Iohannis era amenințat cu demiterea dacă nu aprobă demiterea procurorului general Laura Codruța Kovesi. Acum, pe lângă faptul că a pierdut rușinos prezidențialele, guvernul ei a fost demis prin moțiune de cenzură, iar PSD a suferit o înfrângere categorică şi la alegerile europarlamentare din mai. Colac peste pupăză, Dăncilă ar putea pierde și șefia partidului, potrivit unor surse din cadrul formațiunii. Totuși, ea a încercat să fie optimistă și a declarat că nu-și dă demisia.



"Astăzi, Partidul Social-Democrat a recâștigat încrederea oamenilor care ne-au votat la parlamentarele din 2016. Am recâștigat voturile pierdute la europarlamentare. Am luat peste 3 milioane, atât cât am luat la parlamentarele din 2016", a subliniat Viorica Dăncilă.



Prezența la urne în România a fost de aproape 50 la sută. Asta înseamnă puțin peste 9 milioane de oameni care au ieșit la vot în țara vecină. Și diaspora s-a prezentat în număr mare la urne. Aproximativ 928 de mii de români de peste hotarele țării și-au ales președintele.

