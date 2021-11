Rezultate încurajatoare pentru un vaccin inovator, care mizează pe acţiunea limfocitelor T

Primele teste realizate cu un vaccin anti-COVID-19 care mizează pe un tip diferit de imunitate în raport cu cea vizată de vaccinurile clasice au furnizat rezultate încurajatoare în ceea ce priveşte stimularea reacţiei imunitare, potrivit unui studiu publicat marţi, informează AFP.Un studiu de fază 1 desfăşurat în Germania cu vaccinul-candidat CoVac-1, conceput pentru a combate coronavirusul SARS-CoV-2, a arătat că noul ser induce o imunitate asociată limfocitelor T, conform autorilor acestui studiu, publicat în revista Nature, scrie agerpres.ro Limfocitele T sunt un tip de globule albe care declanşează a doua etapă a reacţiei imunitare, imunitatea celulară, care o completează pe cea furnizată de anticorpi, atacând în mod direct celulele infectate, nu doar virusul care circulă în organism.Pentru prima etapă de evaluare clinică a acestui vaccin, 36 de participanţi cu vârste cuprinse între 18 şi 80 de ani au fost inoculaţi cu o singură doză a noului ser.CoVac-1 are obiectivul de a induce, printr-o singură injecţie, o imunitate durabilă împotriva SARS-CoV-2, produsă de limfocitele T, care să se apropie de aceea dobândită după o infecţie naturală.Imunitatea indusă de celulele T reprezintă "o reacţie importantă pentru controlarea virusului şi ar putea fi utilă în cazul persoanelor imunodeficiente", au subliniat autorii articolului apărut în revista Nature.Or, "reacţii ale limfocitelor T specifice virusului SARS-CoV-2 au fost observate la toţi participanţii în primele 28 de zile după vaccinare, cu efecte care au persistat timp de cel puţin trei luni", au adăugat ei.Aceste reacţii ale limfocitelor T le-au depăşit pe cele induse de infecţia naturală provocată de virusul care cauzează COVID-19. În plus, ele nu au fost "alterate" de niciuna dintre actualele variante îngrijorătoare ale noului coronavirus (Alfa, Beta, Gamma şi Delta).Rezultatele obţinute în această etapă sunt totuşi incipiente şi doar studii de mai mare amploare vor putea să confirme o eventuală protecţie reală oferită de acest vaccin împotriva COVID-19.Un vaccin clasic încearcă să obişnuiască organismul cu un virus, făcându-l să genereze anticorpi. Rolul limfocitelor T este deocamdată mai puţin cunoscut în cazul maladiei COVID-19, dar ar putea să permită o reacţie imunitară mai amplă.În plus, imunitatea furnizată de celulele T reprezintă o miză deosebit de importantă pentru persoanele la care o altă parte componentă a reacţiei imunitare, cea asociată anticorpilor, funcţionează deficitar.Aşa se întâmplă, de exemplu, în cazul pacienţilor diagnosticaţi cu cancer, fie din cauza bolii în sine, fie din cauza chimioterapiilor utilizate pentru a combate afecţiunile oncologice, au explicat autorii studiului.În plus, pe lângă faptul că atacă celulele infectate, limfocitele T pot totodată să faciliteze "producţia de anticorpi protectori de către celulele B", un alt tip de globule albe, reaminteşte articolul publicat în revista Nature.