Rezultat SENZAȚIONAL la turneul EU Nations Cup! Echipa Moldovei a obținut PATRU VICTORII

Naționala Moldovei de juniori de polo pe apă a revenit acasă cu un rezultat senzațional obținut la turneul EU Nations Cup, desfășurat la Brno, în Cehia. Reprezentativa țării noastre a cucerit trofeul, reușind să obţină patru victorii la competiția destinată sportivilor de până la 17 ani.



"Au fost mulţi adversari. Au fost 12 țări. Destul de pregătiți au fost băieții. Au fost toți puternici și au jucat bine, dar noi am fost mult mai buni.", a spus Ilie Topciu, jucător de polo.



"Cel mai greu meci a fost cu Africa. La început erau niște băieți bine pregătiți, dar în joc i-am dominat. În timpul campionatului am bătut 14 goluri, dar asta nu e cel mai important. Totuși, cel mai important este să joci pentru echipă.", a declarat Adrian Păscaluța, jucător de polo.



Echipa antrenată de Dmitrii Pisar și Vladimir Stucalo a învins reprezentativele similare ale Letoniei și Cehia în prima etapă a turneului, apoi a remizat cu Africa de Sud și a câștigat meciurile cu Lituania și Cipru, acumulând un punctaj suficient pentru a-și asigura primul loc în cadrul acestui turneu.



"Suntem foarte mulţumiţi de performanţa obţinută. Mai ales că am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. A fost pandemie iar asta ne-a creat dificultăţi în procesul de pregătire. Dar am reuşit imposibilul.", a menționat Dmitrii Pisari, antrenor de polo.



"Băieţii au muncit, au luptat. Am avut un singur obiectiv de îndeplinit şi ne-a reuşit. Le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat.", a subliniat Vladimir Stucalo, antrenor de polo.

Pentru ca echipele naţionale de polo să obţină asemenea performanţe şi în viitor e nevoie de finanţare, dar şi condiţii de pregătire mai bune.



"Mizăm în continuare pe aceşti băieţi. E vârsta potrivită pentru ei ca să-şi demonstreze potenţialul. Avem nevoie de baze de pregătire. Pentru a avea o selecţie de băieţi mai bună, pentru a obţine rezultate cât mai bune şi pentru a atrage cât mai mulţi tineri.", a spus Veaceslav Baicev, preşedinte FM de Polo.



Naționala Moldovei de polo pe apă nu se oprește la această performanță. În viitor, echipa planifică să participe în preliminariile Campionatului European Under 19.