Rezolvări doar pe hârtie. Din miile de sesizări ale cetăţenilor depuse pe platforma eu.chişinău.md, abia jumătate au fost soluţionate

"Sunt unele subiecte pe hârtie. Rezolvat pe hârtie. Când, în realitate nu este rezolvat şi îşi trimite de trie ori cererea şi, după asta scrie că e rezolvat... Unele, eu sunt sigur, se regăsesc în sertarele secretarilor sau secretarelor. Vă asigur, din preturi, din regii.", a spus primarul general al Capitalei, Ion Ceban."Groapă peste groapă. Acest drum nu a mai fost reparat de 30 de ani.""Soţia mea are probleme cu coloana. Când chemăm un taxi ca să mergem la medic, rugăm şoferii să meargă cât mai încet, pentru că, până ieşim la traseu, se desface coloana vertebrală cu totul.""Cred că este utilă, însă nu am auzit despre ea, cu părere de rău. Cred că nu a fost destul de publicată.""- Unde sesizaţi problemele?- Nu folosesc, cred că n-are rost.- Aţi auzi vreodată de platforma eu.chisinau.md?- Nu, n-am auzit.""Drumurile... gunoiul. Voi ce, nu vedeţi? Toţi văd. În fiecare zi vorbim despre aceleaşi lucruri, dar nimic nu se schimbă. Vă mulţumim că prezentaţi situaţia, dar nu este niciun rezultat."Platforma eu.chisinau.md a fost lansată cu aproximativ un an în urmă, la inițiativa Primăriei Municipiului Chișinău, cu suportul Proiectului “Orașe Verzi Durabile pentru Moldova”. Finanţarea e asigurată de Facilitatea Globală de Mediu și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.