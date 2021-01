Revoluţionar! Un spray nazal dezvoltat de cercetători din Turcia ucide coronavirusul într-un minut

Pandemia COVID-19, care a afectat peste 100 de milioane de oameni din întreaga lume, a pus la treabă mulți microbiologi care au căutat soluții. În timp ce profesioniștii din domeniul sănătății lucrează zi și noapte în laboratoare pentru a dezvolta teste, vaccinuri și tratamente, oamenii de știință turci ar fi descoperit un spray nazal care poate ucide coronavirusul în doar un minut, scrie digi24.ro.

Soluția numită Genoxyn, care ar distruge complet virusul, a fost dezvoltată de prof. dr. Șehime Gülsün Temel, dr. Ahmet Ümit Sabancı și dr. Cüneyt Özakın, de la Departamentul de microbiologie medicală al Universității Uludağ din Bursa, potrivit Daily Sabah.

Cercetătorii au colaborat cu cadre universitare din centrele Uludağ și Çukurova pentru a testa efectele antimicrobiene și antivirale ale soluției dezvoltate. Studiul a constatat că soluția a împiedicat reproducerea bacteriilor și a virușilor.

Sabanci a spus că a făcut diverse studii privind protecția împotriva bolilor înainte de începerea pandemiei de coronavirus. „Cu Cüneyt Özakın, am arătat că soluția are activitate antibacteriană și, după ce a început pandemia, ne-am gândit că am putea modifica această soluție pentru a contribui la lupta împotriva COVID-19, așa că am dezvoltat acest spray și l-a trimis la teste de biocompatibilitate”, a spus el.

Se știa deja că punctele de transmitere ale virusului erau gura și nasul, dar și ochii.

„Studiile noastre au stabilit că soluția a ucis virusul intrat în gură și în țesutul nasului. Uciderea virusului într-un timp scurt înseamnă prevenirea intrării acestuia în celule și reducerea numărului de viruși din organism. Dacă soluția poate preveni contaminarea, va fi o soluție preventivă viabilă", a explicat Sabancı.

Temel a spus că s-a demonstrat că soluția ucide virusul într-un minut și, cel mai important, nu afectează celulele epiteliale din mucoase.

Özakın a spus că, inițial, s-a testat eficacitatea antivirală a soluției împotriva virușilor obișnuiți, dar când a început pandemia, accentul s-a pus pe SARS-CoV-2. După efectuarea testelor necesare, cei trei cercetători au demonstrat că soluția are un efect direct asupra noului coronavirus.