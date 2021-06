REVOLTĂTOR. Zeci de localităţi din ţara nu au acces la asistenţă medicală urgentă, iar ambulanţa ajunge foarte greu la săteni

Zeci de localităţi din ţara nu au acces la asistenţă medicală urgentă. În aceste condiţii, oamenii sunt nevoiţi să meargă singuri la medicii din raion sau din satele vecine. Se întâmplă şi în mai multe localităţi din raionul Orhei unde nu există centre medicale, iar în caz de urgenţă, ambulanţa ajunge foarte greu la ei.



Olga Zbârnea locuieşte în satul Pocşeşti. Femeia are trei copii şi ne-a povestit că a apelat zilele trecute, de urgenţă, la medicul din satul Teleşeu, însă a fost redirecţionată.



"Băieţelul cel mic a fost înţepat de o viespe şi doamna respectivă a fost cam indiferentă, am sunat de vreo cinci ori la ea. I-am spus că am nevoie de ajutor, eram în panică că copilul era cu alergie puternică. Ea mi-a spus că nu mă poate ajuta cu nimic", a spus Olga Zbârnea.



Printr-o situaţie similară a trecut şi Nicolae Gangan. Bărbatul ne-a spus că a fost nevoit să plece singur la spitalul din Orhei.



"Am trei copii şi ne este greu, nu avem punct medical, trebuie să ne ducem până în satul Teleşău, dar nu avem rutieră. Iată cu două zile în urmă am căzut şi mi-a fost greu, am fost la Orhei", a spus bărbatul.



Nici satul Donici cu aproape 900 de locuitori nu are un doctor în localitate, după ce, acum trei ani, centrul medical a fost închis:



"E foarte greu. Când chemăm ambulanţa, vine de la Peresecina, de la Orhei, de la raion. Altfel nu avem de unde şi în satul vecin e cam tot aceeaşi problemă".



"Alergăm la Teleşeu sau la Orhei, altă soluţie nu avem. Normal că e greu, dacă e vreun bătrân trebuie să aibă unde se adresa, să nu alerge la Teleşeu, la Orhei".



Primarul comunei spune că medicul de familie pe care îl au nu vrea să vină în localitate, pentru că nu există spaţiu adecvat pentru oferirea serviciilor medicale.



"Din 2018 după cum am menţionat nu avem soră medicală, nici în satul Donici, nici în satul Camencea. Motivează că nu sunt condiţii, punctele pe care le avem în localitate necesită reparaţie", a declarat Serghei Guzun, primarul comunei Donici.



Despre această problemă ştiu şi responsabilii din cadrul Ministerului Sănătăţii, care susţin însă că dezvoltarea asistenței medicale de urgență reprezintă o prioritate a instituţiei pentru următorii cinci ani.

"Desigur că realizarea obiectivelor va fi realizată de mai multe activităţi care vor viza fortificarea bazei tehnico-materiale şi modernizării şi digitalizării serviciului de asistenţă medical urgentă", a precizat Igor Curov, secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii.



Secretarul de stat a mai spus că vor fi organizate şi instruiri pentru angajaţii medicali în scopul completării cu specialişti a centrelor de asistenţă prespitalicească.