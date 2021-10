REVOLTĂTOR. Un medic din Drochia în stare de ebrietate, filmat în timp ce fumează pe holurile spitalului

Un medic din Drochia a fost filmat de rudele unui pacient în timp ce fuma pe holurile spitalului raional. Mai mult, acesta era în stare de ebrietate, iar din imagini se vede că avea pantalonii urinat, relatează tvn.md.

Natalia Lisnic spune că a ajuns aseară la internare cu o rudă care se simțea foarte rău. Așa cum a fost nevoie de un anesteziolog reanimatolog, medicul de gardă a apelat la colegul său Ghenadie Guțu, care a venit să acorde ajutor pacientului în stare de ebrietate și cu o țigară aprinsă.

„Am avut nevoie de reanimatolog, el a intrat de afara într-o stare extravagenta, în stare de ebrietate, servit, a fumat în incinta spitalului. S-a coborât de la etajul trei până în secția de reanimare cu țigara aprinsă. Pantalonii așa cum a făcut treburile și uzi, așa cum ați văzut pe poze. Eu am refuzat ajutorul lui și am chemat sora medicală, pentru că el era într-o stare în care nu am permis să apropie de bolnav. El abia se ținea pe picioare”, a declarat Natalia Lisnic.