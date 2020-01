REVOLTĂTOR. Un copil de cinci ani a fost lovit de educatoare cu lingura în cap în timpul mesei

foto: publika.md

Caz revoltător la grădiniţa din satul Costuleni, raionul Ungheni. Un băiat de cinci ani a fost lovit de câteva ori cu lingura în cap de către educatoare în timp ce lua masa. Cazul care a avut loc în luna noiembrie a ajuns şi în vizorul responsabililor de la Direcţia raională Educaţie, care au pornit o anchetă internă, iar incidentul a fost confirmat şi de psihologi. Între timp, primarul localităţii în gestiunea căruia se află instituţia preşcolară susţine că nu poate demite educatoarea întrucât ancheta este încă în desfăşurare.



Bunica băiatului, Alexandra Barbacaru, a aflat chiar de la nepotul ei ce i-a făcut educatoarea agresivă.



"Băieţelul a venit seara de la grădiniţă şi urmărea desenele animate, iar eu m-am apropiat de el l-am pupat pe cap şi el mi-a spus să nu pun că încă nu a trecut, mă doare. Eu l-am întrebat ce ai făcut. Doamna Viorica m-a lovit cu o lingură în cap. Dar ce ai făcut? Dar nu am făcut nimic. Doamna a pus linguri pe masă şi mie nu mi-a ajuns şi lui Matei nu i-a ajuns şi eu trăgeam la mine şi ea m-a lovit cu lingura în cap şi mi-a spus aşteaptă.''



Mama băiatului i-a comunicat imediat cele întâmplate directoarei instituţiei.



''Directoarea, doamna Silvia mi-a spus că doamna nu o să mai activeze ca educator, ea va activa doar ca metodist, şi noi am plecat acasă, iar dumneaei lucrează în continuare ca educator în altă grupă.''



Am încercat să aflăm părerea directoarei instituţiei, însă nu am găsit-o la locul de muncă şi nici la telefon nu ne-a răspuns.



Nici pe educatoarea vizată Vera Smântână nu am găsit-o nici la grădiniţă, nici acasă.



AMB: ''Bună ziua, avem nevoie de doamna Viorica Smântână, dumneaei este acasă? Ea acum încă este la grădiniţă. Da.''



Contrar afirmaţiilor rudelor, colegii de serviciu ai educatoarei ne-au spus că aceasta nu este la muncă.



"Doamna Smântână activează la grădiniţă? Da, dar nu este. ''



Cei de la Direcţia raională Educaţie au confirmat cazul de agresiune, dar pasează problema către Primăria din localitate.



''S-a constatat că actele de violenţă au avut loc. Şi noi ca direcţia educaţie nu avem abilitatea de a lua măsuri cu angajaţii instituţiilor timpurie, deoarece sunt la gestiunea şi conducerea administraţiei publice locale.''



Primarul din Costuleni susţine că decizia de a o elibera din funcţie pe educatoarea agresivă trebuie să o ia directoarea instituţiei.



''Totodată, codul muncii prevede copii care au fost agresaţi fizic de către un cadru profesoral din instituţiile preşcolare se eliberează din funcţie. Nu cunoaştem dacă va fi eliberată, decizia îi aparţine doamnei director.''



Grădiniţa "Floricica" din satul Costuleni este frecventată de peste 160 de copii.

