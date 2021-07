REVOLTĂTOR. Un bloc din Chișinău, invadat în fiecare vară de purici

"Ei sunt mai mult prin iarbă, mai ales când este foarte cald. Puricii sar peste balcon apoi pe geam şi ajung la noi în casă. Prin pat, canapea, dormi şi ei te muşcă", a spus Tatiana Chiricioc, locuitoare a Capitalei."Eu acum mă duc în subsol şi acolo o să prelucrez cu preparate speciale. Sunt tare mulţi în subsol şi ei se ridică pe scări şi vin în casă", a spus femeia."Pe mine mă afectează foarte tare, eu am şi febră. Ieri am avut 37,4 astăzi deja am 37,2 darbeau pastile antialergice. Nu pot să dorm, nu pot să mă întorc, nu pot să mă aşez. Tot sunt muşcată, tot corpul"."Stai lângă geam şi priveşti, iar ei sar. Dacă nu ar hrăni pisicile, noi purici nu am avea"."Purici sunt destui. Cu pisicile acestea de văzut, de controlat. Chiar de la soţia am auzit că ei muşcă. Copilul la mine dacă intră în subsol, îl muşcă un purice, acuş este roşu sau pată"."La data de 30, luna a şasea au fost făcute lucrări de deratizare şi dezinsecţie în blocul dat, de către compania cu care noi avem contract. Oricare lucrare care se face în blocurile de locuit, la final se semnează de către administratorul blocului. Nu cred că domnul care administrează acest bloc a permis efectuarea lucrărilor necalitative", a declarat Ion Burdiumov.În acest an, pentru lucrările de dezinsecţie şi deratizare a subsolurilor au fost alocate peste două milioane de lei. Potrivit autorităţilor locale, au fost efectuate lucrări la peste 400 de blocuri.