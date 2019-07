REVOLTĂTOR! Un bărbat a cerut ajutorul medicilor de pe ambulanță în parc, dar a fost refuzat

Situație neplăcută pentru un bărbat ce se plimba astăzi în Parcul Valea Trandafirilor din Capitală. Acesta se simțea rău și a apelat pentru ajutor la o ambulanță, solicitată de o altă persoană, însă a fost refuzat.

Bărbatul a scris despre incident și atitunea medicilor față de el pe o rețea de socializare.

"Astăzi 07.07.2019 mă aflam în Parcul Valea Trandafirilor cu familia la plimbare. Foarte brusc mi să ridicat temperatura, în așa măsură ca nu puteam să mă deplasez, dureri abdominale ș.a. În acest moment trece salvarea pe lângă mine, chemase cineva i se făcuse rău de la caniculă. M-am apropiat de ei și am cerut doar o pastila de temperatură, pentru să mă revin puțin să pot ajunge acasă. Am fost urât refuzat, cu cuvintele pleacă de aici nu te amesteca ca noi nu avem pentru temperatura nimic. Pe când am așteptat ceva timp să se clarifice cu persoana care chemase ambulanță. Medicii stăteau și se uitau la pacient și la aparatul pentru cardiogramă care nu funcționa. Știu că nimic nu obțin suntem o țară prea degradată pentru ai cere dreptate", a scris Turcin Alexandru pe Facebook.