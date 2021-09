REVOLTĂTOR. La spitalul din Căuşeni se colectează bani de la pacienţi pentru seringi. Dacă nu dau sunt ameninţaţi că nu vor fi trataţi

Pacienţii de la Spitalul Raional Căuşeni îşi cumpără singuri seringi ca să fie trataţi. Mai mult, unul dintre cei internaţi a filmat şi a postat pe internet momentul în care o asistentă medicală strânge bani de la pacienţi.

Bărbatulul îi spune asistentei că nu-şi permite să plătească. În plus, el spune că seringile pentru injecţii trebuie să fie gratuite la spital:

"-Nu am cu ce lucra. Nu are spitalul seringi de 10 miligrame, să mă împuşti că nu le am.

-Cum să ne lecuim noi dar?

-Nu ştiu, toate pretenţiile la medicul-şef, eu nu am vreo legătură".