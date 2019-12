REVOLTĂTOR! Icre de lostriță cu termen EXPIRAT, vândute la REDUCERE într-un market din Capitală (FOTO)

Icre de lostriță cu termenul expirat de mai bine de aproape jumate de an au fost descoperite pe rafturile unui market din Capitală. Potrivit autorului postării, produsul era pus la vânzare cu reducere.

"Așa impresie azi mi-am făcut, observând în ladă cu reduceri, icre de lostriță cu termenul expirat. Analizând această conservă am observat o gamă de abateri de la norme. Din pozele anexate puteți observa data producerii 14.06.2018 , durata păstrării și valabilitatea 12 luni de la data producerii la temperatura de la minus 4 C la minus 6 C . Pe lângă faptul că acest produs este expirat, este păstrat în condiții necorespunzătoare că deja ambalajul începe a coroda (se observă rugina), este pus la vânzare cu reducere 50 %, la care nu valorează nici un leu. La ce m-a uimit răspunsul consultantului "pai e la reducere". Adică și ce că e expirat, noi vi-l dăm mai ieftin."