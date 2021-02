REVOLTĂTOR! Drumul de acces spre Centrul COVID-19, blocat de maşini parcate neregulamentar

Au ieşit în parc la plimbare, şi-au parcat maşinile neregulamentar şi au blocat accesul ambulanţelor. O asemenea situaţie revoltătoare a fost surprinsă duminică seară, în preajma parcului Valea Morilor din Capitală chiar pe drumul de acces spre Centrul COVID-19 de la Moldexpo, pe ambele sensuri. Aşa cum rămăseseră o singură bandă liberă, şoferii de ambulanţe au circulat cu mare dificultate. Un martor ocular a filmat momentele şi a trimis imaginile pe adresa redacţiei noastre.

Am mers la faţa locului, unde între timp au ajuns şi două echipaje ale poliţiei. Cei care au sesizat oamenii legii au fost chiar şoferii de pe ambulanţe. Agenţii de patrulare au fluidizat traficul rutier astfel încât ambulanţele să poată ajunge la centrul COVID-19.



Şoferii care au parcat ilegal au fost sancţionaţi cu amenzi de la 700 de lei.



"Multe mijloace de transport crează obstacol la ambulanţele care se duc la spitalul Moldexpo. În legătură cu aceasta s-a făcut interpelare la 112 să venim să întreprindem măsuri. Identificăm conducătorii mijloacelor şi vor fi sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare", a menţionat Petru Blanuţa, inspector superior patrulare.



De cealaltă parte, conducătorii auto spun că în zonă sunt puţine locuri de parcare şi sunt nevoiţi să-şi lase maşinile pe unde apucă:



"Aici parchează cam toţi aşa cum găsesc un loc liber. Cred că ar fi de dorit la aşa parc mare de făcut o parcare mare acolo spre Moldexpo unde este destul loc".



"Ca să nu se creeze ambuteiaje, statul trebuie să asigure cetăţenilor locuri de parcare. Aatunci când se fac proiecte de legi, amenzi, statul trebuie să ofere soluţie".



"Oamenii vor să se odihnească, unde să parcheze, care-i alternativa? 2 Împrejurul iazului eu am calculat că sunt câteva mii de oameni şi fiecare are maşină".



Timp de o oră cât au fost la faţa locului, poliţiştii au întocmit zece procese verbale pentru parcare neregulamentară.