REVIN "GIGANȚII" TENISULUI. Nadal și Djokovic vor juca la Western & Southern Open

Starurile tenisului mondial revin în prim-plan. Novak Djokovic, Rafael Nadal și alți jucători de top vor participa la turneul Western & Southern Open, programat inițial la Cincinnati, dar care se va desfășura la New York, din cauza pandemiei de coronavirus. Competiția a fost reprogramată şi se va desfăşura în perioada 20 - 28 august.



La turneu vor participa şi alți tenismani celebri, precum rusul Daniil Medvedev, care este şi deținătorul trofeului, austriacul Dominic Thiem, grecul Stefanos Țițipas sau germanul naturalizat Alexander Zverev.



În concursul feminin, și-au confirmat prezența la Western & Southern Open tenismene cu nume grele precum Serena Williams, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Sofia Kenin și campioana en-titre, Madison Keys.



Pe de altă parte, Numărul 1 mondial al tenisului feminin, australianca Ashleigh Barty, a anunțat că nu va participa nici la această competiție, nici la turneul de Mare Șlem US Open, care se va desfășura tot la New York, între 31 august și 13 septembrie.