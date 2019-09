Revenire de senzație pentru Neymar. Atacantul brazilian a înscris în partida dintre Paris Saint Germain și Strasbourg

Revenire de senzație pentru Neymar. După ce a picat transferul său la FC Barcelona, atacantul brazilian a înscris în partida dintre Paris Saint Germain și Strasbourg din cadrul celei de-a cincea etape din Ligue 1. Fluierat la fiecare atingere de balon, decarul parizienilor a ieșit la rampă în prelungiri partidei când a marcat din foarfecă.



După meci, Neymar a venit în faţa ziariştilor şi a vorbit despre speculaţiile legate de plecarea sa în această vară.



Tradus din portugheză



"Toată lumea ştie că am vrut să plec, am spus-o clar. Nu vreau să intru în detalii, pentru a nu fi afectate alte persoane. Sunt jucătorul lui PSG şi vreau să fiu fericit atunci când intru pe teren. Am spus că nu am nimic cu PSG sau cu suporterii. Când nu te simţi bine undeva, pleci. N-a fost nimic contra clubului, am avut motive personale, am vrut să mă transfer, am făcut tot posibilul pentru acest lucru, din păcate, nu a fost posibil, aşa că am rămas. Este pentru prima şi ultima dată când mai vorbesc despre acest subiect", a spus atacantul PSG, Neymar.



Paris Saint-Germain a înregistrat a treia victorie consecutivă în campionat și se află pe primul loc în clasament.

Pentru campioana Franței urmează disputa cu Real Madrid din grupa A a Ligii Campionilor. Partida de la Paris este programată pentru 18 septembrie și va fi transmisă în direct de CANAL 3, cu începere de la ora 22:00.