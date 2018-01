REVELIONUL ÎN LUME! Cum a întâmpinat fiecare popor venirea noului an

Embed:

Zeci de milioane de oameni au sărbătorit Revelionul în centrele marilor oraşe din întreaga lume. Primii care au intrat în 2018 au fost cei din Kiribati, un mic arhipelag din oceanul Pacific.



Au urmat cei din Noua Zeelandă, unde la Auckland sute de oameni au întâmpinat anul 2018 cu focuri de artificii şi concerte în aer liber. Australienii au fost ca de fiecare dată prezenţi în zona portului din Sydney, locul tradiţional pentru spectaculosul foc de artificii care marchează trecerea în noul an.



A fost apoi rândul celor din Taipei să intre în 2018. Taiwanezii au lansat un spectacol pirotehnic de excepţie, în uralele tuturor celor care au luat parte la festivităţi.



Nici cei din Hong Kong nu au făcut economie pentru artificii: la trecerea dintre ani, cerul a fost luminat în toate culorile curcubeului.



În ciuda vremii ploioase, şi la Moscova oamenii au ieşit în stradă să admire focurile de artificii care au marcat trecerea dintre ani.



Londra a păşit în 2018 printr-o explozie de lumină şi muzică. De pe malul Tamisei, zeci de mii de oameni au aplaudat şi au filmat cu telefoanele mobile focurile de artificii pregătite de autorităţi.



Pe celebra plajă Copacabana din Rio de Janeiro, cu greu puteai găsi un loc la miezul nopţii. O mare de oameni a cântat la unison şi a admirat spectacolul pirotehnic.



În condiţii stricte de securitate au marcat trecerea în Noul An şi parizienii, alături de numeroşi turişti.



Nici berlinezii nu s-au lăsat mai prejos: minute în şir au durat focurile de artificii deasupra porţii Brandenburg.



Iar în New York sute de mii de oameni au umplut până la refuz Times Square. Noul An a fost primit zgomotos, cu focuri de artificii şi cu o mulţime de confetti.



Revelionul le-a adus celor din Emiratele Arabe Unite un loc în Cartea Recordurilor Guiness: o racheta pirotehnică a fost detonată de la 670 de metri înălţime pe insula Al Marjan (AL MAR-GIAN).