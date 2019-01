REVELIONUL ÎN CAPITALĂ. Sute de oameni au sărbătorit la Târgul de Crăciun

Noaptea dintre ani a fost marcată pe cinste la "Târgul de Crăciun" din Capitală, unde locuitorii oraşului au avut parte de un spectacol susţinut de mai mulți interpreți autohtoni.

Cei prezenți, au ciocnit pahare cu şampanie și s-au distrat până după miezul nopții.



"La mulți ani prieteni!"



Evenimentul a început la ora 21:00. Primii care au urcat pe scenă au fost băieții din formația "Gândul Mâței".



Pe scenă au mai urcat și trupele "Noroc" și "Brio Sonores", interpreții Nely Ciobanu dar și Vali Boghean, care a avut o prestație emoționantă.



Cu urări de bunăstare, noroc şi prosperitate în 2019 au venit şi artiştii.



"Dragii noștri, vă îndemnăm să pășiți în 2019 cu pace-n suflet și cu fruntea sus. Să fiți sănătoși, să iertați cu sufletul și să iubiți cu inima. Să fiți iubiți, cu bucuria și cu zâmbetul pe buze. Iar 2019 să vă împlinească realizările pe care vi le doriți. La mulți ani!"



Pentru a nu îngheța, unii au ales să se încălzească cu câte un pahar de vin fiert.



"Un pahar de vin fiert și o plăcintă caldă."



Alții au venit cu şampania de acasă.



"Sărbătorim aici, deschidem șampania aici împreună cu nănașii noștri."



Iar copiii au format cozi la roata panoramică.



"Am fost foarte sus și am văzut toată lumea."



Printre vizitatori au fost și turişti străini.



"Este uimitor. Nu am cuvinte să explic. Revelionul în Moldova este superb."



Intrarea în noul an a fost marcată cu un show de artificii.