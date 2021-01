Revelionul a devenit sărbătoare dublă pentru mai multe familii: La Spitalul Clinic Municipal Numărul s-au născut 7 copii

Revelionul a devenit sărbătoare dublă pentru mai multe familii în care s-au născut copii la cumpăna dintre ani. La Spitalul Clinic Municipal Numărul 1 din Capitală au venit pe lume șase băieți și o fetiță. Totuși, medicii spun că pe an ce trece, numărul nou-născuților în noaptea dintre ani este în descreștere.Micuţul Stas Cula a venit pe lume exact la un minut după miezul nopții. El este primul copil în familie.”Undeva la orele 21:30, am început să gătesc masa și atunci când am terminat de pus masa s-au rupt apele. Am chemat salvarea și am venit la maternitate. Nașterea a durat două ore. La ora 00:01 l-am născut. Cu un minut diferență de anul trecut”.Mama bebeluşului spune că este fost cel mai frumos cadou pentru întreaga familie.”A fost pe neașteptate. Surpriză frumoasă.Toți sunt fericiți. Nu s-au așteptat. Care mai spuneau că așa va fi în seara de Anul Nou. Noi glumeam, dar chiar așa și s-a primit”.Toţi cei şapte micuţi născuţi la acest spital sunt perfect sănătoși, iar în curând vor fi externați.”Urmează să mai avem încă patru nașteri. În noaptea dintre ani s-au născut doi copilași. Comparativ cu anul trecut, în noaptea dintre ani este o stabilitate. Suntem pregătiți să primim câte mai multe nașteri și sperăm că anul nou să fie productiv.”Şi la Institutul Mamei și Copilului din Capitală au venit pe lume patru bebeluşi.”Este vorba de două fetițe și doi băieței. Prima care a avenit pe lume este o fetiță. Fetița a venit pe lume la ora 1:48. Au fost ani când s-au născut șapte și mai mulți, dar în ultimii ani, se atestă o scădere a numărului de nașteri”.Anul trecut, de Revelion, la Institutul Mamei și Copilului s-au născut trei copii. Tot atâţia au venit pe lume şi la Spitalul Clinic Municipal Numărul 1 din Capitală.