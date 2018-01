Revelion în mod tradițional la Ungheni. Cum a fost marcată trecerea dintre ani

Locuitorii orașului Ungheni au sărbătorit noaptea de Revelion într-un mod tradițional. De la mic la mare s-au prins în horă şi au dansat cât i-au ținut picioarele.



Noaptea trecută, localnicii s-au adunat în Piaţa Independenţei deghizaţi în Moş Crăciun sau Alba ca Zăpada şi au sărbătorit alături de prieteni.



"La mulți ani, un An mult mai bun decât a fost 2017, sănătate multă, fericire și tot ce-i mai bun."



"Ce mai tare An Nou din anul ăsta, vă felicităm pe toți, un An Nou fericit și multă baftă și succese la toți."



"Un An Nou bogat și împlinirea tuturor viselor."



Un bărbat a venit din România pentru a marca trecerea dintre ani împreună cu rudele. El a rămas impresionat de tradiţiile din oraşul Ungheni.



"La mulți ani 2018, bine v-am găsit. Am decis să-l fac la voi anul ăsta și e tare interesant e foarte frumos."



Hora de Revelion a fost organizată în Ungheni pentru al treilea an la rând.