REVEDERE CU EMOŢII. Zeci de foşti elevi au venit la întâlnirea cu profesorii

În prima săptămână a lunii februarie, toate drumurile duc la şcoală. În mod tradiţional, zilele acestea, absolvenţii liceelor din ţară se întâlnesc cu foştii colegi de şcoală, dar şi cu profesorii care le-au îndrumat paşii în perioada studiilor.

Această sărbătoare a fost marcată cu multă nostalgie şi la liceul "Liviu Deleanu" din Capitală. Plini de emoţie şi cu buchete de flori în mână, foştii elevi au venit pentru a depăna amintiri din anii de liceu.



Diana Coşcodan a absolvit liceul acum 15 ani. Femeia spune că şcoala este locul care îi aduce aminte de planurile pe care le avea pe când era elevă.



" Între timp, lucrurile s-au schimbat şi viaţa mea a luat o altă întorsătură. Îmi doream să devin cântăreaţă, dar am devenit contabil. Şi de profesori, şi de colegi, şi în general, de tot mi-e dor", a spus student promoţia 2004, Diana Coșcodan.



"Nişte amintiri, nici nu ştiu cum să vă explic, sunt nişte amintiri care te furnică pe tot corpul, care nici .... Nu pot să vă redau, am emoţii."



"Emoţii foarte mari. Mi-am adus aminte de copilărie, de profesori noştri dragi. Avem colegi care au deja copii, noi deja suntem chiar mari.



Unii dintre ei au ţinut să le mulţumească profesorilor pentru dăruirea de care au dat dovadă.



"Au trebuit să treacă anii pentru ca să realizăm şi să conştientizăm preţul muncii dumneavoastră. Vă rog să nu renunţaţi niciodată domnilor şi doamnelor profesori la munca voastră, căci ştiu că înfruntaţi foarte multe greutăţi."



Profesorii le-au mulţumit şi ei pentru această întâlnire de suflet.



"Noi vă mulţumim că veniţi an de an şi că ne permiteţi să vedem cum vă maturizaţi, cum creşteţi, vă schimbaţi, ce aţi devenit, ce faceţi. Ne bucuraţi cu fiecare clipă care ne-o acordaţi. Noi ne bucurăm că deja aveţi copii, pentru că unii din ei chiar învaţă la noi în liceu", a spus directorul L. T "Liviu Deleanu", Ala Gherman.



Deşi nu este marcată cu roşu în calendar, foştii elevi spun că în fiecare an vin în această zi cu drag în locul care le-a marcat adolescenţa.