Reuşeşte să ducă la timp corespondenţa, deşi nu are niciun mijloc de transport. Află povestea poştaşului de la Ialoveni

Parcurge zilnic până la 15 kilometri pe jos, pentru ca oamenii să îşi primească la timp facturile şi corespondența. Vorbim despre Romeo Muntean, un tânăr poştaş din oraşul Ialoveni, care spune că, în pofida oboselii, munca sa îi aduce o adevărată plăcere. Un locuitor al oraşului i-a făcut publică povestea pe o reţea de socializare, iar zeci de oameni s-au oferit deja să-i cumpere o bicicletă.Romeo Muntean are 31 de ani şi este licenţiat în turism. El spune că nu şi-a găsit până acum niciun loc de muncă în domeniu, de aceea, acum trei ani, a ales să fie poştaş."Îmi place. Este un lucru cam obositor dar mai fac cunoştinţă cu lumea şi mă împrietenesc cu alţi oameni. Când afară plouă îmi este greu. Nu pot să distribui deoarece plouă, este ud şi este o problemă."În fiecare zi de muncă, Romeo Muntean este aşteptat la 45 de adrese. El spune că, de obicei, reuşeste să ducă la timp corespondenţa, în pofida faptului că nu are niciun mijloc de transport." - De obicei lucrez până la cinci seara, dar vara când este ziua mai lungă, până la ora nouă seara. - Ca să reuşeşti? - Da. Zilnic, o distanţă minim de cinci kilometri."Cei care îl cunosc pe tânărul poștaș spun despre el că este de o cumsecădenie rară, de aceea mulţi oameni s-au arătat dornici să îi ofere un mijloc de transport în dar."Aşa de mare impact nu m-am aşteptat să fie. Eu mă gândesc duminica viitoare cel târziu. Este un domn din Anglia. El vrea să îi facă el o bicicletă anume cu coş. Ajutându-l pe dânsu, parcă am pornit nu ştiu cum aşa l-am numit noi un proiect "Biciclete pentru poştaşi". O bicicletă la Rîbniţa s-a dat pentru un poştaş. Într-un sat din Ialoveni, Ţîpala, tot un băiat din Anglia a donat o bicicletă."Eugen Cristofan mai susţine că mulţi oameni au venit şi cu iniţiativa de a-i oferi tânărului şi haine groase pentru iarnă.