REUNIUNE EMOŢIONANTĂ a familiilor despărţite de războiul dintre cele două Corei. Sute de oameni aşteaptă să-şi vadă apropiaţii

Sute de coreeni din partea de Nord şi de Sud aşteaptă cu nerăbdare să-şi vadă apropiaţii. Ei s-au înregistrat pentru a participa la cea de-a 21-a reuniune a familiilor despărţite de războiul dintre cele două ţări.



Lee Soo este din Coreea de Nord şi numără minutele până când va putea să-şi întâlnească fratele din Sud: "Am pierdut un frate, iar părinţii mei au pierdut un fecior. În acelaşi timp, fratele meu şi-a pierdut întreaga familie, prietenii, oraşul natal. Întreaga viaţa am aşteptat această întâlnire. Greu de spus ce simt".



Un alt bărbat povesteşte că a fost despărţit de părinţi. S-a rugat permanent pentru vieţile lor, iar când auzea cuvântul "mama", instantaneu îi dădeau lacrimele: "Au avut loc 20 de reuniuni şi toate au fost unice. Ne permit să ne vedem doar o dată pe an, să ne trimitem scrisori nu ne dau voie. Ar fi bine dacă nu ar interzice acest lucru".



Oamenii speră la unirea celor două Corei, astfel încât să nu fie nevoiţi să-şi revadă

rudele doar o dată pe an. Milioane de persoane au fost separate în timpul războiului care a dus la divizarea peninsulei, declanşat în 1950 şi care a durat până în 1953. Programul de întâlniri ale familiilor a început după summitul istoric din 2000 între Coreea de Nord şi Coreea de Sud.