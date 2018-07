Reuniune de urgenţă la Real Madrid pentru a discuta viitorul lui Cristiano Ronaldo

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, i-a cerut miercuri seara impresarului lui Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, să se deplaseze de urgenţă în capitala Spaniei pentru ''a discuta viitorul'' fotbalistului portughez, scrie agerpres.ro.

Această reuniune are loc pe fondul informaţiilor apărute în ultimele zile referitoare la iminentul transfer al lui Cristiano Ronaldo la campioana Italiei, Juventus Torino.



Ziarul sportiv madrilen AS anunţă că starul lusitan a acceptat salariul de 30 milioane euro net pe sezon oferit de conducătorii "Bătrânei Doamne", iar acum a mai rămas ca cele două cluburi să se pună de acord în privinţa sumei de transfer, Juventus fiind dispusă să achite 100 milioane euro în schimbul lui Ronaldo.



Conform presei spaniole, internaţionalul portughez este nemulţumit de modul în care l-a tratat Florentino Perez, care i-a promis o creştere salarială la finalul sezonului 2017, lucru care nu s-a întâmplat.



AS îl citează, totodată, pe Luciano Moggi, fostul director general al clubului Juventus, care afirmă că, după informaţiile sale, atacantul lui Real Madrid "a efectuat deja vizita medicală şi a semnat contractul" cu Juventus.



Oferta italienilor pentru Cristiano Ronaldo este confirmată şi de agenţia Reuters, care citează o sursă din anturajul portughezului.



Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (33 ani) a sosit la Real Madrid de la Manchester United în vara anului 2009, în schimbul sumei de 94 milioane euro, înscriind 450 de goluri în toate competiţiile în 438 de meciuri disputate pentru echipa madrilenă, cu care a câştigat două titluri de campion al Spaniei şi patru trofee ale Ligii Campionilor. El este cel mai bun marcator din istoria selecţionatei Portugaliei, cu 85 de goluri în 154 de meciuri (un record pentru fotbalul european).