Retrospectiva vizitei lui Kozak la Chişinău. Cine l-a invitat, ce a spus despre conflictul transnistrean şi detalii despre dialogul cu autorităţile moldoveneşti

Conflictul transnistrean este o problemă internă a Moldovei şi trebuie soluţionată de Chişinău şi Tiraspol, fără implicarea Federaţiei Ruse. Declaraţia a fost făcută de șeful-adjunct al administrației prezidenţiale ruse, Dmitri Kozak, după întrevederea de ieri cu Maia Sandu. În urmă cu aproape 20 de ani, Kozak a fost autorul unui plan de federalizare a Moldovei, care prevedea ca trupele ruse să staționeze încă două decenii în stânga Nistrului. Armata şi muniţiile ruseşti aşa şi nu au fost evacuate, deşi autorităţile noastre au cerut acest lucru de mai multe ori.



În declaraţia sa, Kozak a pus pe picior de egalitate Chişinăul şi regimul separatist de la Tiraspol, folosind sintagmele "Republica Moldova" şi "Transnistria".



"- Cum vedeţi dvs. soluţionarea conflictului transnistrean?

- Nu văd în niciun fel, e problema voastră internă.

- În ce sens "a noastră"?

- Republica Moldova şi "Transnistria" trebuie să se înţeleagă, să ajungă la un numitor comun.

- Federaţia Rusă nu are nicio implicare aici?

- Rusia este gata să acţioneze pentru ca Moldova să se înţeleagă cu "Transnistria", dar nu mai mult de atât. Aşa cum a fost şi mai înainte, nu suntem gata să înaintăm anumite condiţii pentru a reglementa această situaţie. Asta nu este problema noastră internă. Clarificaţi-vă", a menţionat Kozak.



Mai mult, după întâlnirea cu preşedintele Maia Sandu, Kozak a declarat că Rusia a fost rugată de către autorităţile noastre să se implice în soluţionarea conflictului transnistrean.



"Pe noi ne-au rugat să ne implicăm. Noi tot suntem interesaţi de distrugerea munițiilor din stânga Nistrului, a căror termen demult a expirat şi care nu pot fi transportate", a spus șeful-adjunct al administrației prezidenţiale ruse.



Preşedinţia încă nu ne-a oferit un comentariu la declaraţiile lui Kozak. Întrevederea dintre subalternul lui Putin și şeful statului a avut loc la Preşedinţie şi a durat aproape două ore.



Maia Sandu nu a făcut declaraţii după întâlnire, însă Serviciul de presă al Preşedinţiei a emis un comunicat în care se menţionează că la întrevedere a fost abordat și subiectul reglementării conflictului transnistrean.

"Am reconfirmat poziția Republicii Moldova în ceea ce ține de relansarea procesului de reglementare exclusiv pe cale pașnică, folosind instrumente politice și diplomatice și cadrul de negocieri existent, cu respectarea suveranității și a integrității teritoriale a țării noastre în cadrul hotarelor ei internațional recunoscute", a reiterat șeful statului.



Presa nu a putut participa la întrevederea dintre Maia Sandu şi Dmitri Kozak. Înainte ca şeful-adjunct al administraţiei prezidenţiale ruse să ajungă la sediul Preşedinţiei, zona a fost înconjurată de poliţişti.



După discuții, jurnaliștii l-au prins pe oficialul rus pe scările Preşedinţiei. Kozak a declarat că a venit la Chişinău la invitaţia Maiei Sandu, asta deşi purtătoarea de cuvânt a Preşedinţiei, Sorina Ştefârţă, a spus anterior că Dmitri Kozak a fost invitat de Ministerul de Externe.



Dimitri Kozak a mai declarat că a avut un dialog constructiv cu autorităţile de la Chişinău. Federaţia Rusă este gata să ajute Republica Moldova, dar nu în detrimentul cetăţenilor ruşi, a precizat Kozak.



"Ne-am înţeles şi în privinţa acordului de colaborare privind comerţul, în special restricţiile care îi vizează pe exportatorii ruşi pe piaţa moldovenească. Şi desigur paşi concreţi din partea Rusiei pentru ca producţia moldovenească să ajungă pe piaţa din rusă", a menţionat Dmitrii Kozak.



La rândul său, Președinția a menționat în comunicatul emis că Republica Moldova are o agendă plină cu Federația Rusă și multe subiecte de interes comun pentru statele și pentru cetățenii noștri. Deşi nu a menţionat dacă a cerut sau nu retragerea trupelor ruseşti din stânga Nistrului, președintele a precizat că Republica Moldova are o agendă plină cu Federația Rusă și multe subiecte de interes comun.

"Am apreciat deschiderea părții ruse în acest sens, fapt care poate contribui la consolidarea dialogului dintre țările noastre", a conchis Maia Sandu.



Ultima dată, Kozak a venit la Chişinău în toamna anului 2019, iar presa a scris că el a fost emisarul Kremlinului care a intermediat alianţa de guvernare ACUM-PSRM.