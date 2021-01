RETROSPECTIVA ANULUI 2020. Anul trecut ne-a lăsat fără mai multe personalităţi culturale şi politice

2020 a fost anul în care ne-au părăsit artişti de valoare, sportivi şi personalităţi culturale şi politice.



Moartea subită a legendei baschetbalului mondial, americanul Kobe Bryant, a îndurerat o lume întreagă. Vedeta NBA a murit pe 26 ianuarie, la 41 de ani, după ce elicopterul în care se afla s-a prăbuşit şi a luat foc în sudul Californiei. Accidentul s-a produs în condiţii de ceaţă densă într-o zonă deluroasă. Discuția dintre turnul de control din Los Angeles și pilotul aparatului de zbor indică faptul că elicopterul zbura prea jos.



"Pilot: Aici 2EX, anunțăm când suntem în condiții de vizibilitate, apoi menținem cursul pe 118, în acest moment suntem la 1400' și suntem la 0235. Elicopter 72EX, tot zburați prea jos pentru a vă putea urmări în acest moment."



Bryant mergea la un meci, alături de alte opt persoane, printre care şi Gianna, fiica sa de 13 ani. Din nefericire, nimeni nu a supravieţuit. În urma impactului violent, elicopterul s-a dezintegrat.



"Elicopterul a fost întreg până în momentul prăbuşirii."



Mii de fani ai legendarului sportiv i-au adus un omagiu în zilele care au urmat. Pe mai multe panouri publicitare din celebra piaţă Times Square au fost afişate mesaje de condoleanţe.



În timpul ceremoniei de comemorare a regretatului baschetbalist, care a avut loc la o lună de la accident, soţia acestuia, Vanessa, a ţinut un discurs sfâşietor.



"Nu am putut să îl văd niciodată pe Kobe ca pe o vedetă, nici măcar ca pe un jucător incredibil de baschet. El a fost soțul meu drag și frumosul tată al copiilor noștri. El era al meu. Era totul pentru mine."



Celebrul jucător de baschet Michael Jordan nu şi-a putut stăpâni lacrimile la ceremonia de comemorare.



"Poate pe unii i-a surprins faptul că eu şi Kobe am fost prieteni, însă noi eram nu doar prieteni, dar prieteni foarte buni. Kobe a fost prietenul meu drag, mi-a fost ca un frate mai mic. Toţi au vrut în permanenţă să ne compare, eu însă am vrut întotdeauna să vorbesc despre el"





Christina Aguilera şi Beyonce au cântat la ceremonie.



Iar Alicia Keys a cântat la pian "Sonata Lunii", de Beethoven, una dintre melodiile preferate ale lui Kobe.



Lumea sportului a primit o nouă lovitură în noiembrie 2020: legenda fotbalului, argentinianul Diego Armando Maradona a murit pe 25 noiembrie, la vârsta de 60 de ani. Celebrul fotbalist a suferit un stop cardiac la doar trei săptămâni după ce medicii i-au îndepărtat un cheag de sânge de pe creier. Milioane de fani copleşiţi de durere l-au plâns pe sportiv.



„Mă simt de parcă e un coșmar, de parcă e o glumă proastă. Vreau să cred că e o glumă”



„Sunt complet șocat, sunt îndurerat și o să fiu sincer, cred că a fost un tip bun, care nu a avut relații prea bune, dar care a profitat din plin de toate ”



„ Primul lucru pe care mi l-a spus fiul meu de 12 ani a fost: mamă, a murit Diego Maradona. Nu mi-a venit s cred, nu am fost o fană a lui, dar tot mi-a părut foarte rău”



Autorităţile de la Buenos Aires au decretat trei zile de doliu naţional. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Palatul Prezidențial din Buenos Aires, unde a avut loc priveghiul. Fanii au avut acces liber în "Casa Rosada", dar s-au luat măsuri speciale de securitate, în special din cauza pandemiei.



Mii de suporteri ai starului argentinian au venit să îşi ia rămas bun de la idolul lor, iar mulţi au izbucnit în lacrimi.



Deși nu au fost lăsați să se apropie prea mult de sicriu, fanii l-au aplaudat îndelung pe Diego Maradona, i-au scandat numele și i-au strigat că îl iubesc. Cei mai înflăcărați au aruncat peste sicriu tricouri cu fotografia lui Diego sau cu logo-urile echipelor la care acesta a jucat.



Din păcate, ceremoniile au fost marcate şi de incidente: suporterii au aruncat cu sticle și pietre în forţele de ordine după ce familia sportivului ar fi decis să închidă accesul în Palat mai devreme. Oamenii legii au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc



Și suporterii de la Napoli, unde argentinianul a atins vârful performanţei şi al carierei au fost profund îndurerați de moartea acestuia. Mii de italieni au ieșit pe străzi ca să îi aducă un omagiu lui Diego Maradona.



"Nu mai am cuvinte. Nu am mai plâns de doi ani, de la moartea mamei mele. Acum Diego m-a făcut să plâng. Pentru noi era nemuritor, era ca un supererou. Credeam că nu va muri niciodată."



Marcat de moartea prematură a legendei fotbalului mondial a fost și Papa Francisc. Originar și el din Argentina, Suveranul pontif şi-a amintit cu afecțiune de Maradona și a spus că se roagă pentru sufletul sportivului. Papa Francisc, un microbist înrăit, s-a văzut în repetate rânduri cu starul argentinian, iar între cei doi pare să fi existat o legătură cu totul specială.



Diego Maradona a fost înmormântat la cimitirul din Bella Vista, la 30 de kilometri de Buenos Aires.



2020 a fost un an negru şi pentru industria cinematografică. Actorul american Kirk Douglas a murit pe 5 februarie la vârsta de 103 ani. În ultimii ani, tatăl lui Michael Douglas, și el o legendă a Hollywood-ului, avea probleme de sănătate. Kirk Douglas a avut o carieră de peste șase decenii.



În 1995, a primit Oscarul onorific pentru întreaga carieră.



Actriţa Diana Rigg, cunoscută pentru rolul Olennei Tyrell, din celebra franciză "Game of Thrones", s-a stins din viaţă în septembrie, la vârsta de 82 de ani. Agentul ei a anunţat că a murit liniştită, în locuinţa sa din Londra, alături de familie şi că rudele au rugat să le fie respectată intimitatea în aceste momente dificile.



Lady Olenna Tyrell este un personaj secundar în sezoanele 3, 4, 5, 6, 7 ale francizei "Urzeala Tronurilor". Ştie toate intrigile de la curtea regală şi are metode prin care obţine, de la oricine, toate informaţiile de care are nevoie. Diana Rigg a fost cunoscută şi pentru rolul lui Tracy, singura femeie care a devenit doamna James Bond, în filmul din 1969 "Serviciul secret al Majestății Sale".

A fost doliu la Hollywood și la sfârșit de octombrie, când a încetat din viață la 90 de ani legendarul actor Sean Connery, primul care a adus pe marile ecrane personajul James Bond.

Connery a jucat în șapte filme ale francizei, între 1962 - 1983. Celebrul actor scoțian a apărut în 90 de filme, iar în 1988 a primit Oscarul pentru rolul secundar din „The Untouchables”. Sean Connery a mai luat două premii Bafta și trei Globuri de Aur. În anul 1999, la 69 de ani, revista People l-a desemnat cel mai sexy bărbat al secolului. Starul s-a retras din activitate în 2003.



La sfârșit de noiembrie a murit actorul britanic David Prowse, cunoscut pentru rolul lui Darth Vader, din trilogia originală ”Războiul Stelelor”. Prowse avea 85 de ani. Prowse a fost bodybuilder și a participat la competițiile Mister Universe, unde s-a împrietenit cu Arnold Schwarzenegger. Primul film al lui Dave Prowse a fost Casino Royale, în anul 1967. Rolul lui Darth Vader l-a obținut datorită staturii sale impozante, actorul având o înălțime de 1 metru 98. Accentul său din West Country nu a fost potrivit pentru rol, așa că vocea celebrului personaj a fost dublată.



Cunoscutul actor indian, Irrfan Khan, din filmul ”Vagabondul Milionar”, a murit de cancer, la 53 de ani. Actorul s-a remarcat nu doar în filmele de la Bollywood. Este unul dintre puținii care și-au lăsat amprenta în cinematografia occidentală și chiar la Hollywood.



Irrfan Khan a fost diagnosticat în urmă cu doi ani. La scurt timp după aceea a redactat o scrisoare deschisă în care povestea despre suferinţele insuportabile prin care trece. Actorul a câștigat în 2013 Premiul pentru Filme Naționale din India, după ce a interpretat rolul lui Paan Singh Tomar, un atlet ce devine ulterior bandit.



La început de noiembrie, românii și-au luat adio de la celebra actriță Draga Olteanu Matei, care a murit la 87 de ani, după câteva zile după ce a ajuns la spital cu o hemoragie digestivă puternică.



Membră a Generaţiei de Aur a teatrului românesc cu o carieră de 55 de ani, Draga Olteanu Matei a încântat milioane de români interpretând zeci de roluri. A jucat în peste 50 de piese de teatru, în 90 de filme și cel puțin 100 de show-uri televizate. A devenit celebră pentru rolul său memorabil din piesa de teatru „Coana Chirița”, după seria de comedii scrise de Vasile Alecsandri.



În cinematografie, a făcut istorie cu roluri de excepție alături de celebrii Sergiu Nicolaescu, Dem Rădulescu, Mircea Diaconu și Amza Pellea.



Pentru contribuția adusă teatrului și cinematografiei românești, Draga Olteanu Matei a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate și Premiul Gopo pentru întreaga carieră. Retrasă din viața publică, Draga Olteanu Matei și-a petrecut ultimii ani din viață la Piatra Neamț. Pe 12 octombrie, cu aproape două săptămâni înainte de împlinirea vârstei de 87 de ani, actrița a oferit televiziunii române ultimul său interviu în care a vorbit despre orașul în care a ales să își trăiască ultimii ani.



„ Am plecat de 10 ani și eu nu am mai călcat în București, cu toate că, vai de mine, Bucureștiul sunt eu, Bucureștiul e tot în mine. Am loc de veci la Sfânta Vineri de la străbunicul. Dar când am venit aici, am venit în Rai și nu mai vreau să plec din Rai.”



Și cinematografia rusă a fost în doliu anul acesta. Lumea filmului de la Moscova a rămas în 2020 fără renumitul actor și regizor de origine armeană Armen Djigarhanean, care a murit la vârsta de 85 de ani. A jucat în mai multe filme decât oricare alt actor rus, având peste 250 de roluri. A început să lucreze ca actor în teatrele rusești ale Erevanului, înainte de a se muta la Moscova. Din 1960, Djigarhanean a apărut într-o serie de filme armene şi a devenit popular în anii 70 cu diversele roluri în filme sovietice. Printre cele mai renumite sunt căpitanul Ovechkin în filmul lui Edmond Keosaian "Novye prikluchenya Neulovimyh" și "Korona Rossiyskoy Imperii, ili Snova Neulovimye".



După aproape 30 de ani pe scena Teatrului Maiakovski, acesta a predat actoria şi a fondat la Moscova un teatru care îi poartă numele.



Actorul Boris Kliuev, artist al poporului din Rusia, a murit la 76 de ani, din cauza unei maladii oncologice. Kliuev a jucat peste 100 de roluri de film și teatru. El s-a bucurat de popularitate după ce a interpretat rolul contelui Rochefort din filmul muzical „D'Artagnan și cei trei mușchetari”. Printre alte succese se numără rolul spionului Trianon în filmul "ТАСС уполномочен заявить...", precum și rolul contelui Orlov în filmul „Mihailo Lomonosov”. În ultimii ani, a devenit extrem de popular datorită rolului pensionarului Nikolai Petrovici din cunoscutul serial de comedie „Voroninî”. Pentru această prestație, în 2012 actorul a primit Premiul TEFI în categoria ”Cel mai bun actor.”



În lumea celor drepți a plecat și cunoscutul actor rus Valentin Gaft, la vârsta de 85 de ani. Gaft a jucat în peste 200 de filme. Unul din personajele sale memorabile este iluzionistul Woland în filmul ”Maestrul și Margareta”, după romanul lui Mihail Bulgakov.

” - Dacă Dumnezeu nu există, atunci se pune întrebarea: cine îndrumă viața omului și, în general, toată rânduiala de pe pământ? - Omul le îndrumă pe toate. - Să-mi fie cu iertare, ca să îndrumi, trebuie să ai un plan cât de cât exact pentru o perioadă mai lungă de timp.”



Actorul a suferit anul trecut un accident vascular cerebral, în urma căruia nu și-a revenit în totalitate. El a fost petrecut pe ultimul drum în aplauzele a sute de colegi de la Teatrul Sovremenik.



La începutul lunii noiembrie, s-a stins din viață scriitorul de satiră și umoristul Mihail Jvanețki. Artistul de 86 de ani avea mai multe probleme de sănătate și renunțase de puțin timp la aparițiile sale publice.

"Necesitatea de a gândi a fost recunoscută încă înaintea erei noastre, iar azi în sfârșit ea a fost negată. Când nu ai minte, oriunde ai merge iese că-i înainte."



Născut la Odessa, Mihail Jvanețchi a devenit cunoscut ca scriitor de satiră care își recita operele pe scenă. În anii 60 a activat la teatrul din Leningrad, unde a scris peste 300 de miniaturi și monologuri, în baza cărora în anul 1970 a deschis Teatrul de miniaturi de pe lângă Filarmonica din Odessa. În anul 1988 a creat Teatrul de miniaturi de la Moscova. Până în anul 2019 a fost prezentatorul unei emisiuni TV.



În anul 2016 umoristul a vizitat Chișinăul și a urcat pe scena Operei Naționale.



AMB titre "Am obținut în sfârșit ce ne-am dorit! Am protestat, am protestat și am obținut. Acum e mai rău. Când am început să cerem, ca să trecem la medicamentele noastre, au apărut temeri, că vor apărea maladii din cauza acestor medicamente. Am început să cerem să nu mai fim prieteni cu SUA, ci cu Iranul și am obținut! Am știut că va fi mai rău când am cerut asta!"