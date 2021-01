RETROSPECTIVA 2020. Cele mai mari calamităţi ale anului trecut

Anul 2020 a fost unul extrem de complicat. Oameni din diverse state ale lumii au avut de înfruntat furia naturii. Zeci de incendii de pădure şi inundaţii, cutremure devastatoare, uragane şi taifunuri s-au soldat cu mii de morţi şi răniţi şi pagube de miliarde de dolari. La începutul lunii august, capitala Libanului, Beirut, a devenit scena unor imagini apocaliptice. Cel puţin 190 de oameni au murit, iar în jur de cinci mii au fost răniţi, după două deflagraţii de proporţii produse la un depozit situat în apropiere de port, unde erau stocate în jur de 2750 de tone de nitrat de amoniu, un material folosit pentru fabricarea explozibililor.



Exploziile s-au produs în timpul unor lucrări de sudare a găurilor apărute în pereţii depozitului şi au avut zece la sută din puterea bombei aruncată asupra oraşului Hiroshima. Cartiere întregi ale Beirutului au fost devastate, iar clădirile din apropierea portului au fost făcute una cu pământul. Extrem de afectate au fost şi 640 de clădiri istorice.



60 de edificii riscau să se prăbuşească, iar Ministerul libanez al Culturii a anunţat că UNESCO va cere comunităţii internaţionale să se implice financiar pentru reconstrucţia patrimoniului. După această cumplită tragedie, cel puţin 300 de mii de familii au rămas fără case. Presa a făcut publice mai multe imagini impresionante din momentul deflagraţiei. O asistentă medicală care lucra într-o maternitate de lângă port a reuşit să salveze vieţile a trei bebeluşi. Ea a povestit că după producerea exploziei şi-a pierdut cunoştinţa pentru câteva secunde, iar ulterior s-a ridicat, a luat trei copilaşi în braţe şi a ieşit cu ei din spitalul avariat. O altă istorie emoţionantă este a unei mirese care în momentul exploziei participa la o sesiune foto.



"În acel moment, mă gândeam doar la un singur lucru. Acum voi muri, îmi voi pierde soţul. Aşteptam momentul pentru a înţelege cum voi muri. Mă întrebam dacă se va întâmpla repede şi ce voi simţi."



Explozia a sufocat sistemul sanitar. Spitalele din oraş au fost luate cu asalt de răniţi, iar medicamentele au devenit insuficiente. Localnicii au spus că la început nici nu au înţeles ce s-a întâmplat.



"Nu ştiam ce s-a întâmplat, pescuiam. Am văzut că a izbucnit un incendiu. Am pornit spre casă, apoi am auzit o explozie şi s-a întâmplat asta."



"Eram acasă. Am auzit ceva similar cu sunetul emis de focurile de artificii. Am crezut că un container din port a fost cuprins de flăcări. Câteva secunde mai târziu am zburat în aer."



Deflagraţia a distrus şi principalul siloz al ţării, lăsând populaţia cu rezerve de cereale doar pentru câteva săptămâni. Premierul libanez, Hassan Diab, a cerut ca vinovaţii de producerea tragediei să fie găsiţi imediat şi a catalogat drept inadmisibil faptul că o cantitate atât de mare a acestei substanţe periculoase să fie depozitată împreună, chiar în inima Beirutului.



"Nu vom permite ca această tragedie să treacă neobservată. Cei care sunt responsabili de cele întâmplate vor plăti scump."



Toţi angajaţii portului care au supravegheat depozitarea şi securitatea acestuia din 2014 încoace au fost plasaţi sub arest la domiciliu. Potrivit guvernatorului din Beirut, pagubele produse de explozii au fost estimate la o sumă care variază între 3 şi 5 miliarde dolari. Oficialul a izbucnit în lacrimi în timpul unui interviu oferit presei locale, declarând că în viaţa lui nu a văzut o astfel de catastrofă.



Odată cu producerea acestei tragediii, şi Republica Moldova a intrat în atenţia presei străine, care a scris că cele 2750 de tone de nitrat care au produs explozia din Beirut, ar fi fost confiscate în urmă cu şase ani de la bordul unei nave aflate sub pavilion moldovenesc. Potrivit Agenţiei Navale de la Chişinău, vasul cargo a fost înregistrat la noi în februarie 2012 şi aparţinea unei companii din Panama. Un an mai târziu, nava a fost încărcată cu nitrat de amoniu, un îngrăşământ chimic şi, totodată, o componentă a explozibililor, într-un port din Georgia şi urma să plece spre Mozambic. Din cauza unor defecţiuni tehnice, vasul a fost nevoit să se oprească în portul din Beirut. Proprietarul navei avea probleme financiare, iar ca urmare, vasul şi marfa au fost confiscate. În cele din urmă, acesta şi-a abandonat nava şi echipajul. În 2014, vasul a fost exclus din registrul Agenţiei Navale din Moldova, din cauza expirării documentelor de înregistrare.



"Nu este clar dacă această marfă a fost în depozitul care a explodat. Chestia e că alta, deja cum s-a depozitat şi care erau condiţiile de păstrare, fiindcă din câte cunoaşteţi deflagraţia nu s-a produs la bordul navei, dar s-a produs în interiorul unui depozit din cauza unor operaţiuni care au fost efectuate fără a fi asigurate normele de siguranţă."





A fost un an complicat şi pentru Turcia. În octombrie, coasta de vest a ţării a fost lovită de un cutremur devastator, cu magnitudinea 7, cel mai grav din ultimii zece ani.



Cel mai mult a fost afectat oraşul turc Izmir, lovit ulterior de un tsunami, care a spălat totul în calea sa.



Seismul a fost resimţit şi în Grecia, pe insula Samos, unde doi adolescenţi au murit, după ce un zid s-a prăbuşit peste ei. În total, 116 oameni au murit în urma tragediei, iar peste 800 au fost răniţi. Operaţiunile de căutare au durat mai bine de 100 de ore, timp în care salvatorii şi pompierii au reuşit să scoată în viaţă de printre dărâmături 107 persoane. Unele victime au stat ore îndelungate blocate printre plăci de beton. O fetiţă de numai trei ani a fost salvată după 65 de ore de la producerea cutremurului, sub aplauzele mai multor martori.



Iar o micuţă de patru ani a scăpat cu viaţă în mod miraculos la 91 de ore după seism. Salvatorii au intervenit, după ce au auzit strigătele de ajutor ale copilei blocate în spatele unei maşini de spălat.



Rămaşi fără case, sinistraţii au fost adăpostiţi pentru o vreme în cele circa 3500 de corturi puse la dispoziţie de autorităţi.



"Sper să ne ajute Domnul și să ne dea răbdare. Ne-au murit animalele. Familiile noastre s-au adunat în jurul focului ca să petrecem noaptea înveliți în pături.”



"Nu putem intra în case, din cauza cutremurului. Suntem panicați și ne e frică.”



Anul 2020 a fost unul cumplit şi pentru Statele Unite, care au luptat cu incendii de vegetaţie devastatoare. Toamna aceasta, în statul american California, în mai puţin de 24 de ore, focul a distrus peste trei mii de hectare de vegetaţie şi păduri.



Peste 90 de mii de oameni au fost evacuaţi, fiind nevoiţi să se adăpostească pe la rude sau prin hoteluri. Flăcările care ar fi izbucnit de la instalaţiile unei companii energetice, au fost scăpate de sub control în scurt timp. Focul s-a extins extrem de rapid din cauza vântului puternic, care a atins pe alocuri 130 de kilometri pe oră. Peste patru mii de pompieri au fost dislocați în California pentru a ține sub control focarele. Doi dintre ei s-au ales cu arsuri de gradul doi şi trei şi au ajuns la Terapie Intensivă. SUA s-au confruntat în acest an şi cu mai multe tornade distrugătoare. În martie, două furtuni violente au lovit statul american Tennessee, provocând moartea a cel puţin 25 de oameni. Alţi 150 au fost răniţi. Cel mai afectat a fost oraşul Nashville. Aproximativ 140 de clădiri au fost grav avariate.



"Când m-am trezit m-am uitat pe fereastră şi am văzut că e dezastru. M-am grăbit să mă mişc şi să-l trezesc pe Harry, dar în acel moment s-a prăbuşit acoperişul peste noi."



"Se auzeau sirene şi atunci ne-am dat seama că ceva nu e bine. După 10 secunde casa a început să se zguduie. Ne-am grăbit spre baie, acolo unde nu este nicio fereastră."



Autorităţile din regiune au anunţat că 44 de mii de oameni au rămas fără electricitate, iar mai multe conducte de gaz s-au spart. Iar în aprilie, câteva tornade puternice au lovit sudul Statelor Unite. În urma furiei naturii, au murit trei oameni din statele Mississippi şi Georgia. Sute de case au fost avariate, mii de copaci puşi la pământ, iar zeci de mii de oameni au rămas fără curent electric.



În 2020, Australia a fost afectată de incendii. Aproape jumătate din suprafaţa insulei Fraser, inclusă în lista patrimoniului UNESCO, a fost distrusă de un incendiu fără precedent, izbucnit la sfârşitul lunii noiembrie. În lupta cu focul, au fost antrenate 10 avioane, care în doar 24 de ore, au împrăştiat în jur de 250 de mii de litri de apă. Cu toate acestea, flăcările au mistuit în jur de 74 de mii de hectare de vegetaţie. Autorităţile au evacuat toţi turiştii, dar şi o parte dintre locuitorii insulei, care a fost închisă în totalitate pentru turişti până în data de 14 decembrie.



Iar la începutul lunii iulie, Myanmar, cel mai mare producător de jadeit, o piatră de culoare verde, despre care se spune că ar vindeca orice boală, a fost zdruncinată de o tragedie fără precedent. Cel puţin 162 de oameni au murit în urma unei alunecări de teren pe un sit minier de jad. Momentul cumplit a fost surprins de un martor, care se afla într-o zonă înaltă. Din imagini se vede cum pământul a luat-o la vale şi s-a oprit în lacul de la baza minei, în timp ce oamenii aflaţi la poalele sitului încearcă disperaţi să se ridice pentru a se salva.



Potrivit autorităţilor din Myanmar, pe lângă cei 162 de oameni morţi, din nămol au mai fost recuperaţi încă 54 de răniţi, care au fost transportaţi la spital în stare gravă. Taifunurile şi cicloanele au făcut şi ele ravagii în toată lumea. La începutul lunii septembrie, taifunul Maysak a pus stăpânire pe insulele sudice ale Japoniei. Peste 33 de mii de case au rămas fără electricitate din cauza vântului puternic. Rafalele au avut o viteză de aproape 200 de kilometri pe oră, iar în timpul taifunului, o navă cargo cu aproximativ 40 de oameni la bord şi şase mii de vaci s-a scufundat în Marea Chinei de Est. Motorul ar fi cedat, iar după un val puternic, vasul s-a răsturnat. Un singur marinar, originar din Filipine, a fost salvat, după ce a fost găsit în derivă de paza de coastă a Japoniei. Estul Indiei a fost lovit în luna mai de ciclonul Amphan, care a lăsat în urmă cel puţin 72 de morţi. Zeci de clădiri au rămas fără acoperişuri, iar drumurile au fost blocate de copacii şi stâlpii doborâţi de vântul puternic.



Consecinţele devastatoare ale ciclonului au fost resimţite şi în Bangladesh, unde au murit 12 oameni. Amphan a fost urmat de alunecări de teren şi inundaţii. 2,6 milioane de oameni au fost evacuaţi din propriile locuinţe. A fost un an plin de provocări şi pentru Brazilia, care s-a confruntat cu inundaţii şi alunecări de teren provocate de ploile abundente. Cel puţin 41 de oameni au murit.



Cele mai afectate de precipitaţiile abundente au fost oraşele Guarujá, Santos şi Sao Vicente. Pentru ei, în Sao Paulo au fost deschise adăposturi speciale pentru sinistraţi. Iar la începutul toamnei, Brazilia a fost cuprinsă şi de incendii de vegetaţie, care au pus în pericol sute de specii de animale protejate. Potrivit unei organizaţii internaţionale pentru protejarea pisicilor, cel puţin 200 de jaguari au fost răniţi sau au murit din cauza incendiilor.