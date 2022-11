Retragerea rușilor din Herson a provocat reacţii ambigue. Zelensky: Inamicul nu ne face „gesturi de bunăvoință”

Ordinul ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, de a retrage trupele din Herson a provocat reacţii ambigue. În timp ce președintele american Joe Biden a spus că acest lucru era de așteptat, politicienii ucraineni și armata au fost sceptici faţă de anunţul lui Şoigu. Iar președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că „nimeni nu pleacă de nicăieri dacă nu simte puterea”.



"Poate că nu sună aşa cum cineva se așteaptă acum. Dar trebuie să înțelegeţi: nimeni nu pleacă de nicăieri dacă nu simte puterea. Inamicul nu ne oferă cadouri, nu ne face „gesturi de bunăvoință”. Toate acestea le obţinem prin luptă. Prin urmare, ne mișcăm prudent, fără emoții, fără riscuri inutile, în interesul eliberării întregului nostru pământ și ca pierderile să fie minime. Așa vom face, ca să asigurăm eliberarea localităţilor Herson, Kahovka, Donețk și a altor orașe.”



Între timp, majoritatea reprezentanților autorităților ucrainene și ai armatei consideră că declarațiile rușilor despre părăsirea Hersonului pot fi o păcăleală și susțin că nu văd o retragere reală a trupelor.



Iar purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat la briefingul de miercuri că Rusia e pregătită pentru discuții cu Ucraina, reieşind din situația actuală.



"Suntem în continuare deschiși pentru tratative. Nu le-am refuzat niciodată. Suntem pregătiți să le ducem, desigur, ținând cont de realitățile actuale".



În replică, consilierul prezidenţial de la Kiev, Mihail Podoleak, a spus că eliberarea Hersonului sau a altui oraș important de către ucraineni nu va fi punctul de plecare pentru iniţierea tratativelor cu Moscova. În opinia lui Podoleak, Rusia nu propune veritabile negocieri de pace, pentru că vrea să-şi consolideze poziţiile în teritoriile ocupate.



La rândul său, președintele american Joe Biden, comentând declaraţia Moscovei privind retragerea din Herson, a spus că asta era de așteptat și că demonstrează faptul că Rusia are probleme.

"În primul rând, mi se pare curios că ei au tărăgănat această decizie. Ştiam deja, de mult timp, că o vor lua, până la sfârșitul alegerilor din SUA. Și această decizie este o dovadă a faptului că Armata rusă are probleme mari”.



Experții Institutului american pentru Studiul Războiului au declarat în noul lor raport că „bătălia de la Herson nu s-a încheiat, dar trupele ruse au intrat într-o nouă fază: acordă prioritate retragerii trupelor lor peste râu, menținând capacitatea de luptă și reţinând trupele ucrainene, însă nu încearcă să oprească ofensiva ucraineană".



Lupta pentru Herson a început în prima zi de război. Oraşul a fost ocupat în ziua de 3 martie. Încă de la începutul ocupației, unul dintre principalele obiective militare și politice ale Ucrainei a fost recuperarea orașului. Toată vara Kievul anunţa ofensiva în sudul țării.



În iulie, Forțele Armate ale Ucrainei au început atacuri zilnice asupra podurilor strategice care leagă malurile drept și stâng alle Niprului din regiunea Herson. Trupele ruse au fost nevoite să folosească un feribot, dar au fost bombardate în mod regulat, ceea ce a generat probleme de logistică. La sfârșitul verii, la sud, a început ofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei. În octombrie, armata ucraineană a avansat rapid în regiunea Herson, împingând armata rusă spre Nipru.



Locuitorii Hersonului publicau pe reţele de socializare imagini ce confirmau avansarea Forțelor ucrainene la vest de Herson. Imaginile localităţilor eliberate de sub ocupația rusă sunt șocante. Satul Kreşcenovka a fost ocupat timp de 7 luni. Potrivit localnicilor, soldații ruși au jefuit case, au împuşcat, astfel că din cei 700 de săteni au rămas doar vreo 50.



""Aduc vehicule blindate, ne-au pus pungi peste cap, eu și tatăl meu am fost duși la școală. Am studiat la acea școală, știu toate intrările și ieșirile. Ne-au dus pe acolo, apoi ne-au aşezat, iar când ne-au scos din şcoală, au spus să mergem 20 de metri, să scoatem pungile, iar "noi vom trage în voi de aici".



"S-au plimbat prin beciurile noastre, unde au rămas conserve, le-au luat. Cu ele ne hrăneam."



La sfârșit de octombrie, conducerea ocupantă a regiunii Herson a plecat din oraș spre est. Miercuri deja a apărut informaţia despre decesul șefului adjunct al administrației de ocupație, Kirill Stremousov.

Despre moartea lui au anunţat mai întâi bloggeri pro-ruși, apoi şi presa rusă. Seful administrației regionale de ocupație, Vladimir Saldo, a declarat că Stremousov a murit într-un accident,produs din vina unui șofer de camion care a făcut o manevră periculoasă.

Presa rusă a informat joi că înmormântarea viceguvernatorului regiunii Herson va avea loc vineri, la Simferopol. Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat post-mortem lui Stremousov Ordinul pentru Curaj.