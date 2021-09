Reţelele sociale sunt îndemnate în SUA să lupte împotriva traficului de certificate de vaccinare false

Un procuror al statului New York a îndemnat marţi platformele sociale, printre care Facebook, să acţioneze mai mult împotriva traficului pe internet a unor certificate false împotriva COVID-19, fenomen ce îngrijorează SUA, şi a anunţat destructurarea unei celule, informează AFP.În total, 15 persoane au fost inculpate marţi de procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance, printre care o presupusă furnizoare de 31 de ani, suspectată că a vândut circa 250 de certificate de vaccinare, cu aproximativ 200 de dolari bucata. Totul pe reţeaua Instagram, unde ea avea cont sub numele @AntiVaxMomma.O altă suspectă, o angajată a unei clinici medicale în vârstă de 27 de ani, era însărcinată, pentru 250 de dolari în plus, să includă numele falşilor vaccinaţi în registrul statului New York care alimentează un pass digital, Excelsior Pass.Cei 13 inculpaţi, suspectaţi toţi că au achiziţionat certificate false, lucrează în instituţii unde se intră în contact cu publicul, precum spitale sau cămine de bătrâni, precizează comunicatul procurorului, scrie agerpres.ro "Avem nevoie de companii precum Facebook care să ia măsuri pentru a împiedica frauda care are loc pe platformele lor. Fabricarea, vânzarea şi achiziţionarea de false certificate de vaccinare sunt infracţiuni grave, care au consecinţe grave asupra securităţii publice", a subliniat Cyrus Vance.În statul New York, al patrulea din SUA ca populaţie (circa 20 de milioane de locuitori), vaccinarea va fi obligatorie pentru toţi lucrătorii din sistemul sanitar. De asemenea, funcţionarii de stat vor trebui să se vaccineze sau să facă dovada unui test negativ în fiecare săptămână.La rândul său, oraşul New York a făcut vaccinarea obligatorie pentru a putea accede la aproape toate activităţile de interior, de la restaurante şi săli de cinema până la sălile de fitness, însă controalele şi sancţiunile vor intra în vigoare din 13 septembrie.Autorităţi americane precum FBI sau Agenţia pentru protecţia consumatorilor (Federal Trade Commission) au lansat mai multe avertismente oficiale împotriva furnizării sau fabricării de certificate false de vaccinare, în timp ce voci susţin că acestea sunt uşor de fabricat.Pe 13 august, agenţii vamali din portul Memphis au anunţat că au confiscat de la începutul anului 3.017 de certificate false, ce proveneau din China.