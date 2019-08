Reţelele de socializare influenţează stilul limbii. Utilizatorii preiau limbajul folosit de influenceri

foto: shok.md

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale şi accesul moldovenilor la rețelele de socializare au scos în evidentă specificul limbii vorbite în Republica Moldova. Zeci de bloggeri, vloggeri şi influenceri îşi etalează accentul moldovenesc, presărat din abundență cu regionalisme, arhaisme, rusisme şi argouri.



Ilie’s Vlogs a reuşit să devină un fenomen acum zece ani. Tânărul cu accent american a atras sute de mii de adolescenți care îl urmăresc nu doar online, dar şi la diferite evenimente organizate de el.



"Hei, salut. Sunt Ilie şi astăzi eu am să filmez „Provocări Nebune-24”. Foarte mulţi din voi spămuiesc comentariile cu provocări. De exemplu eu postez o poză care nu are nicio legătură cu provocări nebune şi voi îmi spuneți: „Ilie te provoc să faci asta şi asta", spune ILIE, vlogger.



Exemplul lui Ilie a fost o provocare nu doar pentru adolescenți. Spațiul virtual s-a umplut de postări în care unii încercau să atragă atenția punând accentul pe felul cum se vorbește limba română în diferite substraturi culturale. Scenetele Ionelei Hadârcă, de exemplu, provoacă râsul dar şi nedumerire.



"Oi, da dacă cestno ea pe mine tare mă enervează. Măi, cei cu tine. Ia oleacă şi te găteşe, te chiteşte. Tu reprezinţi instituţie. Eşti femeie. Cât ai dimineaţa… Doamne, Dumnezeule. Oi, eu nu ştiu. Tu trebuie să măsori esocika şi emocika. Ele amândouă pe biodre stau foarte bine. Ea o să se privească şikarno", a spus IONELA HADÂRCĂ, influencer.



Felul cum se exprimă o parte dintre moldoveni online este subiect de cercetare pentru specialişti.



"Ei încearcă să promoveze, fără să-şi dea seama conceptul de limbă moldovenească, astfel demonstrând că există şi o limbă moldovenească care este atât de afectată de rusisme, de jargoane, de argouri..etc. Ei oferă nişte modele de exprimare şi lumea ar putea şi ea să le preia", a spus Constantin Şchiopu, filolog.



Amestecul de cuvinte din diferite limbi apare şi în scenetele actorului Emilian Creţu care declară sugestiv „Da, eu sunt român”. Rusa, engleza, italiana şi româna formează un discurs pe cât de spectaculos, pe atât de burlesc pentru un nativ al acestor limbi.



"Vreau să spun ceva în limba română ca să nu mă audă străinii. Eu când eram mititică. Yes. I am from Negureni. It is small… Mai în scurt...", spune EMILIAN CREŢU, actor.



Jurnalista Violeta Colesnic şi-a lansat blogul „Ţărăncuţa Veselă” acum şase ani, iar acum are peste zece mii de aprecieri. Autoarea folosește un limbaj piperat cu regionalisme şi rusisme.



"Nu ma pozorâți în fața inostranților pe care îi preiau pe ghebul meu pentru 2 săptămâni. Hai să le demonstrăm că suntem un popor cult și inteligent (fără niș'o ironie), scrie aceasta, lăsând la discreţia cititorului modul în care să înţeleagă postarea. De râs sau de plâns".