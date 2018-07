Reţelele de socializare au blocat zeci de mii de conţinuturi pentru a respecta o nouă lege germană

Respectiva lege, în vigoare de la 1 ianuarie 2018, obligă reţelele de socializare să elimine în 24 de ore de la postare 'conţinuturile vădit ofensatoare', sub sancţiunea unei amenzi de 50 de milioane de euro, scrie agerpres.ro. Conform datelor pentru prima jumătate a anului, au fost eliminate aproximativ 18% din cele aproape 500.000 de postări denunţate de unii utilizatori ca făcând parte din categoriile ce intră sub incidenţa acestei legi.Astfel, Youtube a anunţat că a primit 214.827 de reclamaţii, peste o treime dintre ele pentru 'ură şi extremism politic', în urma acestora blocând 58.297 de conţinuturi, respectiv 27%.Către Facebook au fost raportate 1.704 conţinuturi, dintre care 362 au fost blocate apoi de reţeaua de socializare, respectiv 21%, motivele principale fiind defăimarea şi delictele de ură.La rândul ei, reţeaua Twitter a primit 264.816 plângeri şi a blocat 28.645 de conţinuturi, respectiv 11%, majoritatea pentru incitare la ură rasială, defăimare şi folosirea simbolurilor neconstituţionale.Această lege a stârnit controverse în Germania, printre primele conţinuturi vizate la scurt timp după intrarea ei în vigoare fiind şi cele unor reprezentante ale partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), precum şi ale unei reviste satirice.Vicepreşedinta AfD, Beatrix von Storch, a postat un text în care a criticat un mesaj difuzat în mai multe limbi, inclusiv în arabă, prin care poliţia din oraşul Koln lansa un apel pentru un An Nou paşnic, după ce în acest oraş Revelionul din 2015-2016 a fost marcat de sute de agresiuni sexuale comise de migranţi nord-africani.Prin urmare, Facebook şi Twitter i-au blocat temporar conturile, decizie care a atras numeroase mesaje de solidaritate faţă de Beatrix von Storch şi faţă de şefa grupului parlamentar al AfD, Alice Weidel, ale cărei conturi pe aceleaşi reţele au fost de asemenea blocate şi care a comparat această măsură cu practicile Germaniei comuniste.Revista satirică Titanic i-a oferit 'azil' lui Beatrix von Storch pentru a-şi difuza în continuare mesajele, dar şi aceasta şi-a văzut apoi suspendate conturile de pe reţelele de socializare.Noua lege promovată de guvernul german a primit critici şi din partea mass-media. Astfel, Asociaţia Presei Germane, cea mai mare organizaţie a jurnaliştilor din Germania, nu consideră normal faptul ca o companie din SUA să poată 'cenzura' presa germană, în timp ce săptămânalul Der Spiegel a descris această lege drept 'una dintre cele mai stupide' adoptate vreodată în Germania.În replică, ministrul german al justiţiei, Heiko Maas a argumentat că 'incitarea la ură, ameninţările, insultele şi inclusiv negarea Holocaustului nu înseamnă libertate de exprimare, ci atacuri împotriva libertăţii altora de a se exprima'.