Reţeaua de alimentare cu apă din Capitală este uzată şi trebuie schimbată de urgenţă. Ce spun autorităţile locale

Reţeaua de alimentare cu apă din Capitală este uzată şi trebuie schimbată de urgenţă. Cele mai mari probleme, susţin responsabilii de la Apă Canal Chişinău, se atestă pe străzile din centrul istoric al municipiului. Majoritatea ţevilor au o vechime de peste 50 de ani, iar din cauza uzurii pronunţate, cedează aproape lunar. Autorităţile promit că, până în toamna anului curent, vor schimba aproximativ 7 la sută din lungimea totală de reţele, însă pentru lucrări mai ample nu sunt bani în buget.



În ultimii ani, locuitorii de pe strada Andrei Doga din sectorul Râşcani rămân tot mai des fără apă. Ţevile uzate, vechi de aproape 50 de ani, nu mai rezistă, iar scurgerile se înteţesc. De fiecare dată, până la venirea muncitorilor de la Apă Canal, curţile se transformă într-un adevărat lac.



"Eu am trecut dimineaţă, nu era nimic aici. Iaca acum merg, văd că lucrează oamenii. Sigur nu-i plăcut, murdăria".



Cu aceeaşi problemă se confruntă şi locuitorii de pe şoseaua Balcani, din sectorul Buiucani al Capitalei. În 2019 muncitorii de la Apa Canal au intervenit pe această adresă de 13 ori.



"Raionul e vechi, 35 de ani are. Şi dacă nu a fost schimbat niciodată, şi nu au grijă păi e posibil şi aşa ceva".



Vara trecută, locatarii au fost debranşaţi de la reţea timp de câteva zile.



"- În luna august asta a fost, şi în perimetrul câtorva străzi, foarte multe străzi. Luna august, vă daţi seama, fără apă, e foarte greu.

- Şi atunci ce făceaţi, cum vă descurcaţi?

- Este un izvor în apropiere".



Pe unele porţiuni, din cauza gradului înalt de uzură, ţevile ruginite sunt imposibil de reparat.



"Din cauza gradului înalt de uzură, al reţelelor pe care le schimbăm, o mică atingere, a ţevilor de canalizare sau de apă potabilă, crează alte scurgeri", a spus şeful de secţie Apă Canal Chişinău, Stanislav Moraru..



Până în toamna acestui an, în Capitală urmează a fi schimbate peste 140 de km de ţevi de apeduct, şi 7 km de reţele de canalizare. Lucrările au început în 2017 şi fac parte dintr-un program amplu care care prevede modernizarea serviciilor de alimentare cu apă din municipiul Chişinău.

Valoarea totală a proiectului este de aproape 60 de milioane de euro. O parte din sumă a fost oferită sub formă de grant de Uniunea Europeană iar restul banilor au fost împrumutaţi de la BERD şi BEI.



"În toate sectoarele Chişinăului se lucrează. Avem foarte multe lucrări şi la Ciocana. Avem şi în sectorul Râşcani. Şi la Botanica tot avem. În centrul istoric al Chişinăului se lucrează la renovarea sistemului de canalizare. Reţeaua este foarte veche. Chiar am găsit şi reţea din ceramică, cel puţin de 100 de ani", a comunicat Stanislav Moraru.



Lungimea totală a reţelelor de apeduct din municipiul Chişinău este de aproape 2 mii de kilometri iar a celor de canalizare - de peste 1100 de kilometri.