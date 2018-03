RESTURI UMANE PRINTRE DEŞEURI, descoperite la un depozit din regiunea Zaporojie, Ucraina

Peste patru de tone de deşeuri medicale nereciclate au fost descoperite la un depozit din regiunea Zaporojie, Ucraina. Printre gunoaie, au fost găsite părţi de corp uman, medicamente şi seringi.

Resturile au fost aduse de la un spital din apropiere şi au rămas blocate acolo după ce un tribunal a pus depozitul sub sechestru. Forţele de ordine au fost alertate de localnicii din zonă, care au anunţat că sunt deranjaţi de mirosul urât.



"Am văzut mâini şi picioare care au căzut din pachete. Cred că erau învelite în celofan, dar câinii şi pisicile le-au scos şi le-au împrăştiat."



Localnicii se tem că s-ar putea îmbolnăvi din cauza deşeurilor medicale.



"Mâine, toată această murdărie va ajunge în râuri, iar apoi în rinichi. Câinii împrăştie gunoiul. Eu cred că atunci când vremea se va îmbunătăţi, în regiune ar putea apărea vreo epidemie."



Doar după ce localnicii au depus o plângere comună, instanţa a ridicat sechestrul.



"Până acum, nu am avut dreptul să evacuăm gunoiul. Pe parcursul ultimelor două luni, judecata ne-a restricţionat accesul acolo, dar nu ne-a anunţat care este statutul nostru. Nu ştim dacă suntem acuzaţi sau martori", a spus şeful întreprindere ecologie din Zaparojie, Vladimir Andreev.



Toate deşeurile medicale urmează să fie evacuate din oraş până la sfârşitul acestei luni.