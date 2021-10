Restricţiile rămân doar pe hârtie în lăcașurile sfinte. Zeci de enoriaşi, suprinşi fără măşti de protecţie

Decizia CNESP prevede printre altele și verificarea termometriei la intrare în biserică, dar nu am surprins pe nimeni care să facă acest lucru. Nici preoții care oficiau slujba nu au respectat distanțarea fizică. Vădit deranjați, oamenii au refuzat să vorbească cu echipa noastră de filmare.„- De ce nu purtați masca de protecție?- De ce nu purtați masca de protecție?- Bună ziua doamnă, de ce nu purtați masca de protecție?- Domnul de ce nu purtați masca de protecție?”Totuși, am găsit și enoriași care au participat la serviciul divin fără a intra în biserică. Ei spun că situația pandemică i-a determinat să asculte slujba de afară.„Eu am fost bolnavă de COVID și știu ce e asta. Nu vreau să mă dau iar riscului. Astăzi nu am intrat, dar eu știu că în Catedrală niciodată lume nu-i puțină.”„E bine și așa. Nu mă deranjează. N-am intrat. Ar trebui toți, eu știu e risc, totuși e risc mare, ar trebuie să ne păzim, așa cum scrie în restricții.”În spatele camerelor de luat vederi, preoții ne-au spus că, înainte de a purcede la oficierea serviciului divin, au anunțat enoriașii despre restricții. Ei, însă, nu își asumă și rolul de jandarmi, întrucât acest lucru deja ține de fiecare persoană în parte.Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaş, nu a putut să precizeze dacă distanța trebuie respectate și de preoți, iar masca de protecție nu este obligatorie în rândul slujitorilor bisericii. Cât ține de enoriași, Cheibaș spune că aceștia sunt informați să respecte regulile impuse pe timp de pandemie.Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis ca, de la 1 octombrie, slujbele religioase să fie organizate în afara bisericilor în funcție de timpul de afară. În cazul în care serviciile divine sunt desfășurate în interior, fiecare enoriaș trebuie să aibă un spațiu de patru metri pătrați, să poarte mască de protecție și să își dezinfecteze periodic mâinile. La rândul lor, preoții sunt obligați să facă binecuvântarea de la o distanță de cel puțin un metru și să dezinfecteze cu regularitate scaunele și obiectele de cult.