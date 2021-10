RESTRICŢII TĂINUITE DE NEMERENCO. Decizia CNESP din 26 octombrie, anunţată peste două zile

Noile restricţii anunţate astăzi de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică au fost adoptate încă în 26 octombrie de CNESP. Mai mult, ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco, a minţit miercuri că nu vor fi impuse restricţii noi, asta în condiţiile în care cu o zi înainte, comisia din care face parte funcţionara şi al cărei vicepreşedinte este, luase deja noi decizii privind înăsprirea măsurile epidemiologice.

"Întrebarea dumneavoastră se pregătesc restricţii sau nu, doriţi să vă răspund cu da sau nu? Nu, nu se pregătesc. Planul de restricţii nu ţine de mine. Planul şi decizia de comportament ţine de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică", a spus Ala Nemerenco.

Am încercat să aflăm de ce ministrul Sănătăţii a făcut miercuri aceste declaraţii, în condiţiile în care ştia de marţi că au fost aprobate restricţii noi.



"Urmăriţi deciziile Comisiei Naţionale Extraordinare", a declarat ministrul Sănătăţii.



Consilierul ministrului Ala Nemerenco ne-a cerut să scriem o solicitare oficială pentru a avea o reacţie din partea funcţionarei, la care nu am primit, deocamdată, un răspuns. De menţionat este şi faptul că, deşi Comisia Naţională de specialitate s-a întrunit în şedinţă marţi şi a adoptat noi decizii, hotărârea a fost publicată pe site-ul Guvernului peste două zile. Astfel, autorităţile au prelungit starea de urgenţă în sănătate publică până în 30 noiembrie. Totodată, Ministerului Educaţiei i se recomandă să prelungească vacanţa elevilor până în 7 noiembrie în Chişinău, Bălţi şi în Găgăuzia, regiuni aflat sub cod roşu de COVID. Persoanele plasate în aziluri vor fi testate la noul coronavirus, chiar dacă sunt vaccinaţi, la fel şi clienţii staţiunilor balneare. În hotărâre se mai arată că ar fi indicat ca nivelului de imunizare în rândul medicilor, al poștașilor, vameşilor, funcţionarilor publici, angajaţilor HORECA și şoferilor care transportă pasageri să ajungă la 9% până în 1 decembrie.

Citeşte şi: Starea de urgență în sănătate publică, prelungită pentru o lună. Prevederile noii hotărâri ale CNESP