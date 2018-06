Restaurantul Osteria Francescana a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume, în 2018. Unde îl puteţi găsi

Restaurantul ''Osteria Francescana'' din Modena, Italia, aparţinând chef-ului Massimo Bottura, a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume în cadrul ceremoniei World's 50 Best Restaurants, care recompensează cele mai apreciate 50 de restaurante la nivel mondial, desfăşurată marţi la Bilbao, informează Reuters.



Este a doua oară în trei ani când restaurantul din nordul Italiei - un adevărat templu al bucătăriei italiene contemporane - ocupă primul loc în acest clasament, ale cărui intrări sunt la fel de râvnite ca stelele Michelin.



Osteria Francescana combină "respectul faţă de tradiţie cu o modernitate acerbă, concepţiile filosofice cu un aer de modă veche şi căldura cu îndrăzneala", şi-au justificat organizatorii decizia.

Clasamentul, creat de William Reed Business Media, are un juriu format din peste 1.000 de bucătari, critici şi experţi în domeniu din întreaga lume.



În acest an, podiumul a fost ocupat în întregime de restaurante europene. Locul al doilea a revenit restaurantului El Celler de Can Roca, condus de trei fraţi din Catalonia, iar poziţia a treia, restaurantului Mirazur, al unui chef argentiniano-italian de pe Riviera Franceză, scrie agerpres.ro.



Câştigătorul de anul trecut, Eleven Madison Park din New York, a căzut în acest an pe poziţia a patra, însă este în continuare considerat cel mai bun restaurant din America de Nord, în timp ce Gaggan, condus de chef-ul Gaggan Anand din Bangkok, a fost singura intrare asiatică în top 10, pe poziţia a cincea.