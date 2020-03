Restaurantele sar în ajutor. Angajații din sistemul medical, care luptă cu virusul COVID-19, aprovizionați cu mâncare pe perioada carantinei

Persoanele din sistemul medical, care luptă zi de zi cu virusul COVID-19, vor avea parte de un meniu gustos și copios pe întreaga perioadă de carantină. Mai multe rețele de restaurante din Capitală au început livrarea gratuită de mâncare în instituțiile implicate în tratamentul şi prevenirea răspândirii Coronavirusului de tip nou.

Un restaurant din Capitală, chiar dacă este închis, a pregătit miercuri 100 de porții de mâncare, care au fost livrate medicilor de la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii.

Pentru a susține acestă iniţiativă, opt angajați ai localului au ieșit la muncă benevol.

"Am decis să fac un mic ajutor pentru medicii din Moldova. Am ieșit din contul meu propriu, să facem mâncare, să ajutăm, pentru că și ei au nevoie de putere. Astfel, am ieșit cu colegii mei, să ajutăm medicii din Moldova".

Bucatele au fost pregătite la aburi, iar ulterior au fost puse în vase de unică folosinţă și livrate la destinație.

"Astăzi este primul pas, vom face de minim două ori pe săptămână, maxim de 3-4 ori pe săptămână. Vrem să facem o inițiativă mai globală și vrem să provocăm toate restaurantele, toate sursele alimentației publice din Chișinău", a afirmat bucătarul chef, Roman Batin.

Și alte restaurante au pregătit bucate pentru persoanale care se află în prima linie, în lupta pentru combaterea epidemiei.

"Începând cu ziua de ieri, noi am început să livrăm bucatele calde pentru medicii din Spitalul Toma Ciorbă. Astăzi, meniul este din cartofi cu mărar, frigărui de pui, salată din varză murată, iar la supă o să fie supă din fasole. Nu doar pentru medici, ci și pentru oamenii care stau și primesc apeluri", a menționat administratorul unui restaurant, Ana-Valentina Bogus.

Nici polițiștii nu au fost uitați. O rețea de restaurante a pus la dispoziția inspectorilor de patrulare plăcinte calde, ceai și cafea. Ei pot merge acolo la orice oră.

"Noi ne-am mobilizat, adică suntem o rețea de restaurante și ne-am împărțit, care și cum se va ocupa. Noi propunem și oferim la fiecare polițist, 15-20 de polițiști, le oferim plăcinte, ceai și cafea, din partea noastră".

16 localuri au promis că vor furniza mâncare la instituțiile medicale pe durata întregii stări de urgenţă, anunţate în ţară.