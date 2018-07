Restanţierii, DIN NOU LA BAC. Tinerii au susţinut primul test şi speră să obţină note pozitive

Foto: publika.md

Peste 4.000 de candidaţi participă la sesiunea suplimentară de bacalaureat, care a început astăzi şi va dura până în 20 iulie. Primul test a fost susținut de elevii şcolilor cu predare în altă limbă decât româna. Cu emoţii, tinerii speră să obţină măcar note de cinci la limba şi literatura română, ca să nu rămână repetenţi încă un an.



La liceul "Alecu Russo" din Capitală pe listă au fost înregistraţi 63 de candidaţi. Ei spun că testul a fost mai uşor faţă de cel din sesiunea de bază:



"Sperăm să avem nota cinci, să avem punctajul necesar ca să luăm examenul. Prima parte a testului a fost mai uşoară. - Înţelegi ce se vorbeşte în română? - Nu! Haideţi să întrebaţi pe cei care ştiu româna".



"Eu am scris ce am ştiut, ce am putut, dar să vorbesc în română nu pot. - Dar înţelegi? - Da. Dar nu pot să vorbesc".



"De această dată nu a fost aşa complicat. Eu am scris, dar nu a fost uşor. - Dar ce trebuia să scrii acolo? - Ce? În această lucrare, la ultimul item a fost "Păsările tinereţii noastre".



"Eu am scris foarte prost. Cunoştinţele mele în limba română sunt "Bună ziua şi La revedere".



Notele vor fi afișate în data de 25 iulie. Pentru prima dată, candidații au dreptul să depună contestații în decurs de 48 ore de la afișarea rezultatelor. Pentru Alina Banari, şansa de a susţine testul s-a spulberat şi în acest an. Tânăra a întârziat cu jumătate de oră la examen.



"La noi, microbuzul trebuia să plece după grafic la ora 08:15, dar s-a pornit la ora 08:50 şi nu am reuşit să ajung la timp. Deja, la anul o să susţin", a menţionat Alina Banari, elevă.



Preşedintele centrului de BAC susţine că 16 candidaţi nu s-au prezentat la examen.



"Cred că aţi văzut că nu s-au prezentat unii din cauza întârzierilor şi în cazul dat erau nişte elevi de la Dubăsari. Cu părere de rău din cauza la nişte lucruri negândite au ratat şansa pentru a fi înmatriculați anul acesta la universitate", a declarat Maia Iaşenco, preşedintele centrului de bacalaureat "Alecu Russo".



În acest an, au fost deschise 14 centre de BAC, în Edineţ, Bălţi, Cahul, Comrat şi Chişinău.