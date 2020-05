Restanţierii de la bacalaureatul de anul trecut ar putea susţine examenul în acest an

Peste două mii de restanţieri de la bacalaureatul de anul trecut ar putea susţine examenul în acest an, iar data desfăşurării acestuia urmează să fie stabilită de Ministerul Educaţiei şi cel al Sănătăţii. Amendamentul a fost propus la Comisia de specialitate a Parlamentului, însă decizia finală va fi luată de către deputaţi, odată cu examinarea proiectului de lege privind anularea examenului de BAC din acest an.



IGOR ŞAROV, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: ''Pentru restanţieri noi ne-am propus să organizăm o sesiune de BAC în acest an. Noi nu am fixat perioada, în condiţiile în care noi suntem astăzi. Noi considerăm că pentru data de 23 iunie este foarte riscant."



Membrii Comisiei parlamentare cultură şi educaţie au discutat circa două ore despre posibilitatea ca restanțierii să susţină bacalaureatul.



Deputatul PAS, Lilian Carp, a propus ca examenul de Bacalaureat să fie susţinut cât mai curând, adică până în 23 iunie, dar cu respectarea tuturor normelor de siguranţă.

LILIAN CARP, deputat: ''Pentru două mii de oameni noi putem organiza în termen cu condiţii necesare pentru a-i proteja.Asta înseamă că sunt câte 400, 500 de elevi la o disciplină. Din 90 de centre de BAC să fie 10 centre în care intre maxim câte 5 copii într-o clasă. ''



Însă ministrul Educaţiei, Igor Şarov, consideră că riscul de infectare cu noul coronavirus este prea mare, de aceea susţinerea BAC-ului în 23 iunie nu ar fi posibilă. Totodată, demnitarul a propus ca examenul să fie susţinut până la 1 septembrie, însă deputaţii au respins ideea, pe motiv că absolvenţii nu se vor putea înscrie la universitate.



Miercuri, la propunerea Ministerului Educaţiei, Guvernul a aprobat o hotărâre privind anularea examenului de Bacalaureat din acest an, însă proiectul urmează a fi dezbătut în Parlament. Decizia Executivului i-a nemulţumit pe unii ele