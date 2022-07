Responsabil din Apărare, demis din Zelenski! Oficialul, bănuit că ar fi sprijinit un acord cu Rusia ce a contribuit la pierderea Crimeii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe prim-vicesecretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, Ruslan Demcenko, pe seama căruia o investigaţie jurnalistică a pus un acord semnat în anul 2010 şi care a favorizat ocuparea peninsulei Crimeea de către Rusia.

Potrivit publicaţiei ucrainene The Kyiv Independent, decizia lui Zelenski are legătură cu respectiva investigaţie publicată în noiembrie de Radio Europa Liberă, relatează Agerpres.



Consilierul principal al lui Zelenski, Mihailo Podoleak, afirmă însă că eliberarea din funcţie a lui Demcenko - aflat în funcție din iunie 2020 - ar avea la bază ''motive personale legate de starea de sănătate'' şi nu are legătură cu ''vreo teorie a conspiraţiei''.



Conform acelei investigaţii jurnalistice, Ruslan Demcenko a susţinut în anul 2010 semnarea acordului cunoscut sub numele de Pactul de la Harkov, prin care Ucraina a extins Rusiei chiria instalaţiilor navale din Crimeea în schimbul achiziţiei de gaz natural rusesc în condiţii favorabile.



Pe 17 iulie, președintele Ucrainei i-a dat afară pe șeful serviciului de spionaj şi pe procurorul general al Ucrainei pe motiv că oficiali din instituţiile celor doi lucrau acum împotriva Ucrainei în teritoriile ocupate de Rusia.

Șeful serviciului de informații era prieten din copilărie al lui Zelenski.

Președintele ucrainean a afirmat, într-un mesaj video transmis atunci populației, că au fost deschise 651 de cazuri de trădare și colaborare împotriva unor oficiali ai procuraturii și ai forțelor de ordine și că peste 60 de oficiali din instituţiile conduse de Bakanov și Venediktova colaborau cu rușii, ceea ce pune la îndoială calităţile lor de a fi în fruntea a două importante instituţii în timpul conflictului.